



Жительнице Волгоградской области Анне Князевой улыбнулась удача после двухлетних попыток выиграть крупную сумму. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании «Столото», на этот раз она приобрела два билета «Жилищной лотереи», по одному из которых она выиграла 150 рублей, а по второму – 1 миллион.

Как поделилась Анна, за сутки до победы ей приснилась корова. А это считается знаком материального благополучия.

- Также у меня чесалась левая ладонь и было какое-то предвкушение чего-то приятного внутри, — рассказывает победительница. — Я недавно поменяла фамилию и заметила, что после этого удача мне стала сопутствовать чаще: теперь еще и в лотерею выиграла.

Анна работает администратором, а выигрыш она собирается отнести в банк и открыть вклад под хорошие проценты.