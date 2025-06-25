Расследования

Суд отправил в СИЗО задержанных в Волгограде подростков

Расследования 25.06.2025 09:40
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25.06.2025 09:40


Следователями Советского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, которые подозреваются в покушении на сбыт сильнодействующих веществ. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального СК, молодые люди планировали сбыть 7,5 граммов синтетики. 

Как ранее сообщалось информагентством, один из них нашел в мессенджере объявление о подработке и согласился выполнять роль закладчика на территории Советского района. Позже он также предложил подзаработать своему другу. Оба были задержаны с поличным на месте преступления.

- По ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допросов они полностью признали вину в содеянном в содеянном, - добавили в СУ СК России по Волгоградской области.

Как стало известно ИА «Высота 102», задержанным в Волгограде подросткам всего по 17 лет. Один из них является студентом первого курса ВГИИК, второй учится на третьем курсе технологического колледжа. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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