В Волгограде двум студентам грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков





В Советском районе Волгограда сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух студентов, подозреваемых в покушении на сбыт сильнодействующих веществ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, молодые люди хотели заработать на преступной деятельности.





По предварительным данным, один из них нашел в мессенджере объявление о подработке и согласился выполнять роль закладчика на территории Советского района. Позже он также предложил подзаработать своему другу. Оба были задержаны с поличным на месте преступления.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое организованной группой, в крупном размере». В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области