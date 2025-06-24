Водителю смогут аннулировать права, если у него обнаружится противопоказания к управлению транспортом во время медосмотра или диспансеризации. Как сообщает V102.RU, законопроект был принят Госдумой 24 июня во втором и третьем чтениях.
Поправки вносятся в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Теперь в ГАИ смогут отправить на обследование при диспансеризации и медосмотре. Пройти врачей необходимо будет гражданину в течение трех месяцев. В случае неявки документ также будет аннулирован.
После обследования информация о медицинском заключении водителя передастся в МВД, только после этого будет приниматься решение об аннулировании удостоверения.
Законопроект был принят в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в связи с болезнями водителей.
Принятый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Фото: архив V102.RU