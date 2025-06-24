Федеральные новости

В России водителей смогут лишать прав после прохождения диспансеризации

Федеральные новости 24.06.2025 21:14
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24.06.2025 21:14


Водителю смогут аннулировать права, если у него обнаружится противопоказания к управлению транспортом во время медосмотра или диспансеризации. Как сообщает V102.RU, законопроект был принят Госдумой 24 июня во втором и третьем чтениях. 

Поправки вносятся в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Теперь в ГАИ смогут отправить на обследование при диспансеризации и медосмотре. Пройти врачей необходимо будет гражданину в течение трех месяцев. В случае неявки документ также будет аннулирован. 

После обследования информация о медицинском заключении водителя передастся в МВД, только после этого будет приниматься решение об аннулировании удостоверения. 

Законопроект был принят в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в связи с болезнями водителей. 

Принятый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Фото: архив V102.RU

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