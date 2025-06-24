Политика

В Волгоградской области не хотят растягивать осенние выборы на 3 дня

Политика 24.06.2025 14:58
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24.06.2025 14:58


В Волгограде сегодня, 24 июня, состоялось заседание Общественного экспертного совета при Избирательной комиссии региона, участники которого обсудили предстоящие выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в единый день голосования 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ИКВО, в ходе заседания собравшиеся пришли к выводу, что для волеизъявления избирателям хватит и двух дней вместо возможных трех. 

– На заседании Совета отдельное внимание было уделено вопросу о количестве дней голосования на местных выборах. В соответствии с законом организующая выборы комиссия в установленный срок вправе принять решение о голосовании в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. В результате обсуждения оптимальным для предстоящих выборов был признан вариант с двухдневным голосованием – 13 и 14 сентября, – сообщили в региональном Избиркоме. 

Одновременно Совет признал, что формат голосования в течение нескольких дней по-прежнему подряд востребован избирателями, так как позволяет выбрать удобный для голосования день.

– Голосование в течение двух дней позволит более эффективно организовать голосование на дому для тех, кто не имеет возможности проголосовать на избирательном участке, в том числе в населенных пунктах, удаленных от помещения для голосования. Вместе с тем, с учетом количества избирателей, имеющих право принять участие в предстоящих выборах, необходимости в проведении голосования в течение трех дней нет. Среднее число избирателей на одну УИК составляет менее 900 человек, – уточнили по итогам прошедшего мероприятия в ИКВО. 

Уточняется, что вопрос о количестве дней голосования на выборах в сентябре 2025 года рассматривался и на семинаре-совещании с председателями территориальных избирательных комиссий, который прошел 20 июня. Организаторы выборов также высказались за проведение голосования в течение двух дней подряд. 

Председатель ИКВО Виктор Черячукин отметил, что решения о количестве дней голосования будут приняты соответствующими территориальными избирательными комиссиями, организующими выборы в органы местного самоуправления, в течение 10 дней со дня официального опубликования решений о назначении выборов.

На ткущий момент в Волгоградской области планируется проведение 25 избирательных кампаний по выборам глав сельских поселений и 26 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений, на которых подлежит замещению 185 депутатских мандатов. В организации и проведении выборов задействованы 18 территориальных и 107 участковых избирательных комиссий. Принять участие в голосовании смогут более 90 тыс. избирателей. 

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