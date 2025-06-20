Происшествия

Шел, никого не трогал: в Волгограде дети на электросамокате отправили в больницу пешехода

Происшествия 20.06.2025 10:30
0
20.06.2025 10:30


В Краснооктбярьском районе Волгограда двое детей, находившиеся на электросамокате, столкнулись во время движения с пешеходом. В итоге, как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, медицинская помощь потребовалась и пешеходу, и одному из юных электросамокатчиков. 

По информации полицейских, столкновение произошло накануне, 19 июня, на проспекте Ленина. 

– По предварительным данным, в 18-45 час. 13-летний водитель, управляя электросамокатом, двигаясь совместно с 10-летним пассажиром по тротуару, совершил наезд на пешехода, – сообщили в пресс-службе управления МВД России.

За врачебной помощью обратились волгоградец, сбитый самокатом, а также 10-летний пассажир СИМ. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.06.2025 22:15
Происшествия 19.06.2025 22:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 19:58
Происшествия 19.06.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 18:14
Происшествия 19.06.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 16:55
Происшествия 19.06.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 14:39
Происшествия 19.06.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2025 14:19
Происшествия 19.06.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2025 19:59
Происшествия 18.06.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2025 10:30
Происшествия 18.06.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2025 09:21
Происшествия 18.06.2025 09:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2025 19:19
Происшествия 17.06.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2025 15:16
Происшествия 17.06.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2025 13:02
Происшествия 17.06.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2025 11:54
Происшествия 17.06.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2025 08:44
Происшествия 17.06.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2025 08:13
Происшествия 17.06.2025 08:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:08
Минцифры объяснило, когда маркетплейсы будут «выдавать» МВД покупателейСмотреть фотографии
13:07
В Волжском прокуратура не дала разорить коммерсанта за ущерб природеСмотреть фотографии
12:53
Под Волгоградом отреставрируют братскую могилу у станицы СиротинскойСмотреть фотографии
12:09
Главврач «Михайловской ЦРБ» сэкономил на зарплатах 17 сотрудников 600 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:06
Помощнику капитана теплохода, устроившему массовое «ДТП» на Волге, вынесли приговорСмотреть фотографии
11:25
Рейтинг самых коррумпированных районов составят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
Таджикистанец, возивший из Москвы в Волгоград наркотики, на 8 лет переехал в колониюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживается или отменён приём и вылет 20 авиарейсовСмотреть фотографии
10:40
Губернатор Бочаров и глава РЖД Белозеров подписали соглашение на ПМЭФ-2025Смотреть фотографии
10:30
Шел, никого не трогал: в Волгограде дети на электросамокате отправили в больницу пешеходаСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области 28 июня запретят продажу спиртных напитковСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде бизнесмена осудят за гибель работника на стройкеСмотреть фотографии
09:25
Съемочная группа «Поедем, поедим!» побывала в гостях у волгоградца Антона КиселёваСмотреть фотографииCмотреть видео
07:31
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за БПЛАСмотреть фотографии
07:23
В аэропорту Волгограда задерживаются 11 авиарейсовСмотреть фотографии
07:20
Минобороны: в Волгоградской области ночью 20 июня сбили 3 БПЛАСмотреть фотографии
06:37
Волгоградка Яна Заикина стала чемпионкой турнира в составе Академии Алины КабаевойСмотреть фотографии
06:10
Росавиация сняла ограничения с аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
22:15
Волгоградка сняла на видео работу ПВО, ее задержалиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
Дорожника оштрафовали за покалеченный в яме автомобиль под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:34
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО бойца с позывным «Калина»Смотреть фотографии
21:16
Волгоградская штангистка Альбина Эсанова взяла две бронзы на молодежном первенстве РФСмотреть фотографии
20:48
Под Волгоградом чиновников уличили в разбазаривании сельхозземельСмотреть фотографии
20:21
Дачный паром запускают под Волгоградом после ремонтаСмотреть фотографии
19:58
Четырнадцатый БПЛА уничтожили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
19:33
Муниципальному приюту МБУ «Северное» пять лет: история важной для Волгограда службыСмотреть фотографии
19:11
Крепкий ветер просушит Волгоград после проливных дождей и грозСмотреть фотографии
18:29
Власти заявили о починке водовода: воду в Котово ждут утром 20 июняСмотреть фотографии
18:14
«Соседи слышали много хлопков ночью»: неизвестные расстреляли автомобиль волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Росавиация отменила план «ковёр» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
 