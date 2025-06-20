



В Краснооктбярьском районе Волгограда двое детей, находившиеся на электросамокате, столкнулись во время движения с пешеходом. В итоге, как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, медицинская помощь потребовалась и пешеходу, и одному из юных электросамокатчиков.

По информации полицейских, столкновение произошло накануне, 19 июня, на проспекте Ленина.

– По предварительным данным, в 18-45 час. 13-летний водитель, управляя электросамокатом, двигаясь совместно с 10-летним пассажиром по тротуару, совершил наезд на пешехода, – сообщили в пресс-службе управления МВД России.

За врачебной помощью обратились волгоградец, сбитый самокатом, а также 10-летний пассажир СИМ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области