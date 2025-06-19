В Волгоград самолеты из Москвы, Сочи, Махачкалы и СПб прилетят с трехчасовым опозданием





В Волгограде в связи с ограничениями, объявленными Росавиацией из-за угрозы атаки БПЛА, в аэропорту задерживается прилет шести самолетов. Кроме того, согласно онлайн-табло, откладывается вылет уже семи рейсов.

Так, по данным воздушной гавани, в Волгограде с опозданием более, чем на три часа ожидают рейсы из Москвы, Сочи, Махачкалы и Санкт-Петербурга – в общей сложности шесть рейсов. Самолеты из Махачкалы и Сочи ожидали в Волгограде в 09.00 по московскому времени, однако их прилет на текущий момент ожидают в 12.30. Из Москвы в 10.30 и 10.50 должны были прилететь еще два судна, однако их прилет перенесли на 14.05 и 14.20 соответственно. Рейсы из Санкт-Петербурга в городе-герое ожидают в 15.05 и 14.50 вместо запланированных 11.25 и 11.50.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о задержке вылетов в Калининград. Пассажиры ожидают их с вечера 18 июня. Кроме того, в настоящее задерживаются три вылета в Москву и два в северную столицу.

Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены Росавиацией в 08.30. На момент публикации воздушная гавань Волгограда остается закрытой.