Редкие имена новорожденных назвали в Волгоградской области

В список редких имен в Волгоградской области по итогам июля попали Галина, Елена, Потап и Тарас. Нечасто жители региона летом называли своих детей Архипом, Тихоном, Вениамином, Яной, Агнией или Ладой, сообщает областной комитет юстиции.

Самыми популярными именами у мальчиков в июле стал Михаил, Александр и Дмитрий. Много родилось Артемов, Матвеев и Романов. Среди популярных мужских имен также оказались Кирилл, Константин, Тимофей и Ярослав.

Новорожденных девочек в этом летнем месяце называли чаще всего Анной, Василисой, Марией, Евой, Викторией, Ульяной и Вероникой. Имя София, которое держится в топе уже несколько лет подряд, все еще сохраняет свою популярность. В моде также имена Мирослава, Есения, Полина, Милана и Ксения.

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