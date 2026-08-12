Гордума Волгограда наградила двух братьев за героизм в зоне СВО

Наград Волгоградской гордумы за героизм и мужество удостоены двое двоюродных братьев Таймыр и Вадим, которые сражаются в одном воинском подразделении в зоне спецоперации. В Волгограде сейчас находится Вадим, командир батареи, который лично приехал в гордуму, чтобы получить обе награды, сообщили в пресс-службе представительного органа.

По словам мужчины, он пошел на СВО вслед за Таймыром, заместителем командира полка, который является примером и гордостью их семьи.

– Брат кадровый военный, неоднократно был ранен. Наши боевые товарищи очень его уважают за силу и мудрость, – пояснил Вадим, который недавно прошел отбор в региональный проект «Сталинградский призыв», но принял решение вернутся на передовую.

Участник СВО пообещал передать брату награду, а также от имени однополчан поблагодарил всех волгоградцев, руководство региона и города за помощь и поддержку.

Фото Волгоградской гордумы