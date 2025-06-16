Экономика

В Волгограде ищут супер бизнес-аналитика на зарплату в 360 тысяч

Экономика 16.06.2025 21:26
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16.06.2025 21:26


Бизнес-аналитики в  в IT-компаниях Волгограда могут заработать вполне приличные суммы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новое исследование SuperJob, хотя это все равно меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, зарплатный максимум бизнес-аналитика в IT-компаниях Москвы достигает 500 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 420 тысяч рублей, в Волгограде — 360 тысяч рублей. И это - потолок. Остальные вакансии подразумевают зарплату гораздо ниже. 

Так, в  Волгограде от 70 до 90 тыс. рублей обещают сотруднику с высшим образованием в технической, математической, финансовой или экономической области. Необходим уверенный уровень владения Excel, знание методик исследования, анализа и моделирования бизнес-процессов, а также основ бюджетирования и бизнес-планирования. Требуется понимание SQL и английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации. Преимуществом будет опыт работы с инструментами командной разработки и специализированными программами, такими как ARIS, MS Visio, MS Project и аналогичное ПО.

От 90 до 120 тыс. рублей в городе предлагают соискателю, имеющему опыт работы в сфере бизнес-анализа от одного года. В числе требований: знание методик организации процесса разработки в команде и владение инструментами для совместной работы над проектами. Также необходим опыт написания технических заданий, описания бизнес-процессов и разработки регламентирующей документации.

От 120 до 200 тыс. рублей в Волгограде может зарабатывать кандидат с глубокими знаниями предметной области и опытом работы в сфере бизнес-анализа не менее трех лет. Важно свободно или на разговорном уровне владеть английским языком, уметь создавать модели предметной области, а также иметь опыт оптимизации бизнес-процессов и интеграционных взаимодействий. Дополнительным преимуществом станет знание основ машинного обучения, а также опыт проектирования и внедрения сложных интеграционных систем, таких как ERP или BPM.

На самую высокую зарплату, от 200 до 360 тыс. рублей, может рассчитывать специалист с опытом работы в сфере бизнес-анализа не менее пяти лет. Требуется знание принципов экономического анализа эффективности проектов и подтверждённый опыт оценки эффективности внедренных бизнес-процессов. Дополнительным преимуществом станет наличие профессиональных сертификатов в области бизнес-анализа, моделирования или управления бизнес-процессами.

Портрет среднестатистического соискателя на вакансию – это мужчина в возрасте 37 лет, с высшим образованием, которые отработали на последнем месте около трех с половиной лет. Треть из кандидатов согласна при этом на переезд.


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