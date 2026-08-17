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Налоги при покупке доли в бизнесе рассчитывают по-новому. Что изменилось?

Экономика 17.08.2026 10:42
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17.08.2026 10:42


Жители Волгоградской области, которые купили долю в бизнесе, попадают под новые правила налогообложения доходов физических лиц. Об особенностях налогообложения доходов в виде материальной выгоды, возникающей при приобретении либо увеличении доли в уставном капитале организации, рассказали в УФНС России по Волгоградской области.

В чем суть изменений?

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.08.2024 № 259 ФЗ, с 1 января 2025 года материальная выгода, образующаяся при приобретении (увеличении) доли в уставном капитале по цене ниже рыночной, признается доходом физического лица и подлежит обложению НДФЛ.

Налоговая база по указанному доходу определяется в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 212 НК РФ, как превышение рыночной стоимости доли над суммой фактических расходов налогоплательщика на ее приобретение. Исчисление и уплата НДФЛ производятся в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ.

Рыночная стоимость доли подлежит определению как соответствующая доля в стоимости чистых активов общества, рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. Для сделок, осуществленных в 2025 году, в расчетах применяются показатели стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2024 года, для доходов 2026 года на 31 декабря 2025 года и т.д.

Как считают

Расчет стоимости чистых активов осуществляется на основании показателей бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете. При применении: 

– полной формы отчетности (КНД 0710099) чистые активы определяются по формуле: стр.1600 − (стр.1400 + стр.1500 − стр.1530);

– упрощенной формы отчетности (КНД 0710096) стоимость чистых активов соответствует показателю по строке 1300 («Капитал и резервы»).

Сведения, необходимые для расчета стоимости чистых активов, размещаются в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой в ФНС России.

Положения о налогообложении материальной выгоды применяются в отношении любых возмездных способов приобретения доли, включая куплю или продажу, мену и иные сделки возмездного характера. Такие доходы подлежат декларированию в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Обязанность исчислить и уплатить НДФЛ возникает и в случае получения доли в уставном капитале в порядке дарения от лица, не являющегося близким родственником. Налоговая база в этом случае определяется как рыночная стоимость полученной доли и рассчитывается пропорционально размеру доли исходя из стоимости чистых активов общества. 

Во избежание рисков нарушения налогового законодательства УФНС России по Волгоградской области рекомендует налогоплательщикам самостоятельно рассчитать налоговую базу в соответствии с установленным порядком. При выявлении дохода в виде материальной выгоды необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ, исчислить сумму налога и уплатить ее в бюджет.

Фото из архива V102.RU

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