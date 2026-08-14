Двукратный рост спроса на ОМС среди молодёжи зафиксировали в России





С начала года общее количество открытых обезличенных металлических счетов (ОМС) увеличилось более чем на 25%, а суммарный объём драгоценных металлов на этих счетах прибавил 12%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ВТБ. Банк фиксирует стабильный рост интереса к ОМС во всех возрастных категориях клиентов, но самую активную динамику показывает молодежь.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет активнее открывают ОМС для формирования накоплений: число таких клиентов за год выросло более чем вдвое и превысило 6,2 тыс. человек. Средний портфель в этой группе достигает 85 тыс. рублей, за год он увеличился почти на 26%, показав самую высокую динамику.

В остальных возрастных группах спрос на ОМС вырос примерно в 1,5 раза. Количество владельцев металлических счетов в возрасте 26-35 лет приблизилось к 11,7 тыс. человек, а средняя сумма вложений дошла до 270 тыс. рублей, прибавив за год 15%.

Категория 36-45 лет с ОМС самая многочисленная – до 29,9 тыс. человек. Их средние накопления на счетах превысили 195 тыс. рублей, увеличившись за год на 23%. В группе 46-60 лет число держателей ОМС превышает 35,5 тыс. человек, а средний чек – 574,8 тыс. рублей, прирост за год составил 8%. Самая старшая возрастная категория (старше 60 лет) насчитывает 13,6 тыс. клиентов с ОМС. Средний чек ОМС у этих клиентов самый высокий – 1,7 млн рублей. Традиционно в эту возрастную группу попадает наибольшее число клиентов Private Banking, которые активно рассматривают драгоценные металлы для диверсификации портфеля.

– Драгоценные металлы перестают быть нишевым продуктом для профессионалов и становятся массовым сберегательным инструментом. Интерес к ним равномерно охватывает все поколения. Молодёжь только начинает строить свои финансовые резервы, но рост спроса у молодых людей на ОМС – важный сигнал о формировании новой финансовой культуры. Клиенты среднего возраста используют ОМС для накопления на крупные долгосрочные покупки, а старшее поколение воспринимает золото и другие металлы как надёжную «подушку безопасности». Такая диверсификация спроса у клиентов всех возрастов подтверждает, что обезличенные металлические счета – это не просто защитный актив, а полноценный элемент личного финансового плана на любом жизненном этапе, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.