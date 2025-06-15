В Волгограде пьяный самокатчик попал в ДТП на ул. Шурухина





14 июня в Волгограде произошло ДТП с участием электросамоката. Как сообщает ИА «Высота 102», авария вновь случилась по вине волгоградца, решившего поздним вечером погонять на транспортном средстве в состоянии алкогольного опьянения.

- В 22:20 50-летний водитель, управляя в состоянии опьянения электросамокатом, напротив строения 90/2381 по ул. Шурухина не справился с управлением, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом мужчина подверг опасности не только свою жизнь, но и жизнь спутницы. Женщина, передвигавшаяся в качестве пассажира на этом же электросамоваре, после произошедшего была травмирована. Прибывшие на место медики госпитализировали её в больницу. Лишь по счастливому стечению обстоятельств участники аварии опрокинулись на обочину, а не попали под колёса автомобилей.

Напомним, ранее стало известно о происшествии с 7-летней девочкой в центре Волгограда. Несовершеннолетнюю сбил на тротуаре пьяный подросток на электросамокате.

Фото из архива ИА «Высота 102»