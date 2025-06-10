Федеральные новости

В России упростили оформление наследства для родных погибших участников СВО

Федеральные новости 10.06.2025 18:42
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10.06.2025 18:42


В России датой открытия наследственного дела для родственников участников специальной военной операции будет считаться дата составления записи акта гражданского состояния о смерти. Как сообщает V102.RU, такой закон был принят 10 июня на пленарном заседании Госдумы. 

Как пояснил зампред комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, в связи с тем, что дата выдачи данного документа могла отличаться от фактической даты смерти человека, родственники погибших приходилось обращаться в суд для восстановления срока на принятие наследства. ИА «Высота 102» накануне сообщало о подобном случае в Волгоградской области. 

С новым законопроектом наследство будет открываться с даты составления записи акта о смерти, если ее фактическая дата была неизвестна либо отличалась от даты составления документов более трех месяцев. 

- Мы упростили процедуру, и если дата смерти разнится, то открытие наследства будет считаться с момента оформления записи акта гражданского состояния, то есть с момента, когда информация стала официальной, - пояснил зампред комитета. 

Закон вступит в силу уже с 15 июля этого года. 

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