Под Волгоградом сын погибшего на СВО бойца чуть не остался без наследства

Суд восстановил права наследника, пропустившего срок принятия наследства, после смерти отца на СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Юрий И. пропал без вести на СВО осенью 2024 года.

Однако о смерти отца Егору И. стало известно только в конце февраля 2025 года. А 4 марта он получил соответствующий документ о том, что отец погиб 9 февраля 2024 года.

После получения свидетельства о гибели близкого человека Егор И. обратился к нотариусу, но ему было отказано в выдаче свидетельств о праве на наследство по закону, так как он пропустил установленный 6-месячный срок для принятия наследства.

Однако другому наследнику – дочери погибшего – были выданы свидетельства о праве на наследство по закону без учета его прав на наследство.

Тогда мужчина обратился в суд с требованиями о восстановлении срока для принятия наследства, определении долей всех наследников, а также признании недействительными свидетельства о праве на наследство по закону, выданные нотариусом, другому наследнику.

Фроловский городской суд установил, что принять наследство отца в установленный срок молодой человек не мог, так как сведения о смерти отца он получил лишь в феврале 2025 года, и исковые требования удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

Фото V102.RU (архив)