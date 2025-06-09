Валерия Кроман возглавила Госжилнадзор Волгоградской области





Покинувшая должность главы Центрального района Волгограда Валерия Кроман заняла пост руководителя Государственного жилищного надзора, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники.

Как ранее сообщала редакция, Центральным районом Волгограда управленец руководила в течение трёх лет. Перед этим чиновница возглавляла администрации Ворошиловского и Краснооктябрьского районов. Ранее работала в должности руководителя «Туристического информационного центра Волгоградской области».

Напомним, должность руководителя Госжилнадзора в течение нескольких месяцев занимал Сергей Сивоконь. 4 июня стало известно о переходе управленца на место руководителя «Регионального расчетного центра».