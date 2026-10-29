Экономика 29.10.2026 08:32
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29.10.2026 08:32
В Волгоградской области по-прежнему востребованы рабочие различных специальностей. По данным hh.ru, в сентябре 2026 года работодатели нуждались в 3,8 тысячах сотрудниках. В среднем им предлагают зарплату в 146,3 тысячи рублей.
Самые высокие медианные зарплатные предложения среди рассмотренных профессий зафиксированы в квалифицированных производственных и технических специальностях. В сентябре 2026 года работодатели предлагали сварщикам в среднем по медиане 240,4 тыс. рублей, токарям, операторам станков, машинистам, водителям — 200 тыс. рублей. Разнорабочие могут получать около 130 тысяч, автослесари – 185.
Эксперты подчеркивают, что разница в зарплатных предложениях связана в том числе с условиями конкретной работы. В одной профессии могут сочетаться вакансии для специалистов разной квалификации, с различными требованиями к опыту, графику и месту выполнения работ.
Справка. Медианная зарплата — это значение, которое делит всех работников на две равные части: ровно 50% сотрудников получают больше этой суммы, а другие 50% — меньше.
Медианная зарплата рабочих в Волгоградской области достигла 146,3 тысяч29.10.2026 08:32
Экономика 29.10.2026 08:32
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