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Общество

Последствия разлива дизеля из бензовоза ликвидируют в Волгоградской области

Общество 29.10.2026 08:30
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29.10.2026 08:30


 

Инспекторы Росприроднадзора, совместно с экспертами из филиала ФБГУ «ЦЛАТИ по ЮФО», провели выездную проверку на месте происшествия, расположенном на 10-м километре трассы Котово-Красный Яр. Причиной аварии стало опрокидывание грузовика Sitrak, который перевозил 28 кубометров дизельного топлива. 

В результате столкновения произошла утечка топлива, что привело к загрязнению почвы. Площадь загрязнённого участка составила 234 квадратных метра. Специалисты взяли пробы почвы для лабораторных исследований, чтобы определить уровень превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

На основании полученных данных будет оценён ущерб, нанесённый окружающей среде, и приняты соответствующие процессуальные меры в отношении виновных лиц. Надзорные органы продолжают следить за развитием ситуации и принимают все необходимые меры для ликвидации последствий аварии.

 

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