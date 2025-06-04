Сергей Сивоконь ушел из ГЖИ ради кресла главы РРЦ в Волгограде

Сегодня, 4 июня, директором головной управляющей компании ООО «Региональный расчетный центр» назначен Сергей Сивоконь, который ранее занимал должность руководителя инспекции Госжилнадзора Волгоградской области. Об этом кадровом назначении V102.RU сообщили в пресс-службе ООО «РРЦ».
Компания «Региональный расчетный центр» является учредителем ресурсоснабжающих организаций после перехода управления волгоградской коммуналкой под муниципальный и региональный контроль.
Прежний директор ООО «РРЦ» Олег Тетерятник продолжает работу в качестве советника генерального директора «Концессий водо- и теплоснабжения».
Напомним, что ранее администрация Волгоградской области сообщила о том, что инспекцию Госжилнадзора временно возглавил Алексей Говорун.