Общество

Сергей Сивоконь ушел из ГЖИ ради кресла главы РРЦ в Волгограде

Общество 04.06.2025 16:25
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04.06.2025 16:25


Сегодня, 4 июня, директором головной управляющей компании ООО «Региональный расчетный центр» назначен Сергей Сивоконь, который ранее занимал должность руководителя инспекции Госжилнадзора Волгоградской области. Об этом кадровом назначении V102.RU сообщили в пресс-службе ООО «РРЦ».

Компания «Региональный расчетный центр» является учредителем ресурсоснабжающих организаций после перехода управления волгоградской коммуналкой под муниципальный и региональный контроль.

Прежний директор ООО «РРЦ» Олег Тетерятник продолжает работу в качестве советника генерального директора «Концессий водо- и теплоснабжения».

Напомним, что ранее администрация Волгоградской области сообщила о том, что инспекцию Госжилнадзора временно возглавил Алексей Говорун. 

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