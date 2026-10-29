Ночные заморозки до -5 ожидаются на территории Волгоградской области





Конец октября, согласно прогнозам синоптиков, по-прежнему будет в Волгоградской области без существенных осадков. Однако несмотря на вполне комфортную температуру днём для этого времени года, ночи обещают быть морозными.



Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, сегодня, 29 октября, по области будет от +14 до +19, в Волгограде - от +16 до +18.



30 и 31 октября на территории Волгоградской области ночью прогнозируется от 0 до +6. При прояснении местами похолодает до -5. А в дневное время отметки столбика термометра поползут вверх и покажут от +13 до +19. Дождей ждать не стоит.