В Волгограде Валерия Кроман покинула пост главы Центрального района

В Волгограде произошли кадровые перестановки. Как сообщает ИА «Высота 102», 9 июня свои полномочия сложила глава администрации Центрального района Валерия Кроман.
По информации мэрии, руководительница переходит на новое место работы. Глава города Владимир Марченко высоко оценил вклад чиновницы в обновление областной столицы и вручил почётную грамоту.
Отметим, Валерия Кроман получила пост главы Центрального района в 2022 году. О том, кто займёт вакантное место, в пресс-службе администрации Волгограда пообещали сообщить широкой общественности, но позже.
Фото: администрация Волгограда