Политика

В Волгограде Валерия Кроман покинула пост главы Центрального района

Политика 09.06.2025 14:41
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09.06.2025 14:41


В Волгограде произошли кадровые перестановки. Как сообщает ИА «Высота 102», 9 июня свои полномочия сложила глава администрации Центрального района Валерия Кроман.

По информации мэрии, руководительница переходит на новое место работы. Глава города Владимир Марченко высоко оценил вклад чиновницы в обновление областной столицы и вручил почётную грамоту.

Отметим, Валерия Кроман получила пост главы Центрального района в 2022 году. О том, кто займёт вакантное место, в пресс-службе администрации Волгограда пообещали сообщить широкой общественности, но позже.

Фото: администрация Волгограда

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