Алгоритм действий при утрате паспорта рассказали волгоградцам





Эти данные подтверждают связь между электронным запросом и визитом в правоохранительные органы. После заполнения всех полей и выбора причины обращения заявление автоматически направляется в соответствующее подразделение МВД. Доступ к этой функции имеет только владелец паспорта.



Важно отметить, что отозвать отправленное заявление нельзя. Даже если документ будет найден, он останется недействительным, и гражданину придется оформить новый паспорт.

В Волгоградской области появился новый сервис на портале «Госуслуги», позволяющий жителям быстро аннулировать утраченный или похищенный паспорт. Это снижает риск использования персональных данных злоумышленниками.По информации с портала «Объясняем.РФ», за первый месяц работы услугой воспользовались более 5,5 тысяч человек. Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись и данные из похищенного или потерянного документа. Если паспорт украден, система запросит информацию из талона-уведомления МВД, включая время и дату обращения, адрес отделения полиции и звание с фамилией сотрудника, принявшего заявление.