Алгоритм действий при утрате паспорта рассказали волгоградцам

По информации с портала «Объясняем.РФ», за первый месяц работы услугой воспользовались более 5,5 тысяч человек. Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись и данные из похищенного или потерянного документа. Если паспорт украден, система запросит информацию из талона-уведомления МВД, включая время и дату обращения, адрес отделения полиции и звание с фамилией сотрудника, принявшего заявление.
Важно отметить, что отозвать отправленное заявление нельзя. Даже если документ будет найден, он останется недействительным, и гражданину придется оформить новый паспорт.