Расследования

В Волгограде под арест взяли лодочника после ЧП на Дону

Расследования 06.06.2025 11:56
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06.06.2025 11:56


Центральный районный суд Волгограда арестовал до 2 августа 35-летнего лодочника после происшествия на Дону, в результате которого произошло опрокидывание судна с гибелью пассажира. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, что утром 30 мая в 30 метрах от берега около хутора Колпачки Калачевского района опрокинулась и затонула лодка «Крым». На борту маломерного судна находилось четверо пассажиров, в  том числе несовершеннолетний ребенок. 

По данным следствия, подозреваемый, который был в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением лодкой, допустил опасное маневрирование, в ходе которого произошло её опрокидывание. Все пассажиры оказались в воде. 45-летний владелец лодки, который находился в ней в качестве пассажира, погиб. Остальным удалось спастись. 

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Постановление об аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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