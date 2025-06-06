В Волгограде под арест взяли лодочника после ЧП на Дону

Центральный районный суд Волгограда арестовал до 2 августа 35-летнего лодочника после происшествия на Дону, в результате которого произошло опрокидывание судна с гибелью пассажира. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, что утром 30 мая в 30 метрах от берега около хутора Колпачки Калачевского района опрокинулась и затонула лодка «Крым». На борту маломерного судна находилось четверо пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок.

По данным следствия, подозреваемый, который был в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением лодкой, допустил опасное маневрирование, в ходе которого произошло её опрокидывание. Все пассажиры оказались в воде. 45-летний владелец лодки, который находился в ней в качестве пассажира, погиб. Остальным удалось спастись.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Постановление об аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.