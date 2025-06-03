Под Волгоградом пьяному лодочнику грозит до 5 лет колонии за утонувшего пассажира

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении судоводителя, который допустил опрокидывание лодки на Дону и гибель пассажира. Как сообщили V102.RU в Западном МСУТ СК России, 35-летний лодочник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Установлено, что утром 30 мая фигурант управлял лодкой в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним были еще пассажиры - трое мужчин и несовершеннолетний.

- В ходе движения произошло опрокидывание судна, и все находившиеся на борту оказались в воде. В результате чего один из пассажиров 1980 года рождения утонул. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - сообщили в следственном органе.

Как ранее сообщало информагентство, в 30 метрах от берега опрокинулась и затонула лодка «Крым». Это произошло на Дону около хутора Колпачки Калачевского района. В результате происшествия утонул 45-летний мужчина, житель Калачевского района, владелец лодки, находившийся в ней в качестве пассажира. Остальным удалось спасти.

Фото: Западного МСУТ СК России