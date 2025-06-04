



В Волгоградской области Городищенский районный суд вынес приговор в отношении жителя города Краснодара, который был задержан на посту ДПС с крупной партией наркотиков. По информации райсуда, в качестве наказания 35-летнему краснодарцу назначено 9 лет в колонии строгого режима.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», весной на посту ДПС «Ерзовский» полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России остановили автомобиль Nissan Qashqai. При осмотре транспортного средства силовиками был обнаружен тайник, оборудованный в бензобаке, в котором находилось 5 пластиковых бутылок объемом по 1,5 л каждая с сыпучим веществом серого цвета. Эксперты ФСБ установили, что в пластиковых ёмкостях находился синтетический наркотик альфа-PVP общей массой порядка 5 килограммов.

– Из материалов уголовного дела следует, что с начала января 2025 года подсудимый Семен С. вступил в переписку с неустановленным лицом, которое предложило ему участвовать в преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации. Мужчина согласился участвовать в разработанной преступной схеме и исполнять отведенную ему роль, заключающуюся в извлечении из тайников «закладок» с наркотическим средством и доставке их к местам последующего сбыта бесконтактным способом за денежное вознаграждение в виде криптовалюты, – пояснили в Городищенском районном суде.

Также установлено, что за преступное содействие с жителем Краснодара расплатились криптовалютой, он в свою очередь незаконно легализовал свой доход, осуществив безналичный перевод на свой банковский счет.

– После этого подсудимый прибыл на своем автомобиле из Краснодара на территорию Московской области, где отыскал и извлек 5 прозрачных пластиковых бутылок с наркотическим средством, являющегося производным N-метилэфедрона. Не вскрывая упаковок, в целях сокрытия от сотрудников правоохранительных органов поместил их в полость бензобака через технологическое отверстие, расположенного под задним пассажирским сиденьем автомобиля и направился Краснодар для последующей их закладки. Однако довести преступные действия до конца подсудимый не смог, так как на стационарном посту ДПС в Волгоградской области был задержан, – сообщили также в суде.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлений признал.

Жителя Краснодара признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – легализация средств, полученных преступным путем. Наказание назначено по совокупности этих статей.

– Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции, – уточняют в Городищенском районном суде Волгоградской области.