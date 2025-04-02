Под Волгоградом ФСБ совместно с полицией сорвали транзит 5 кг наркотиков

В Городищенском районе Волгоградской области полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России остановили автомобиль Nissan Qashqai, перевозящий крупную партию наркотических средств. Как сообщает ИА «Высота 102», задержание прошло на посту ДПС «Ерзовский».







- При осмотре транспортного средства обнаружен тайник, оборудованный в бензобаке, в котором оперативниками найдены и изъяты 5 пластиковых бутылок объемом по 1,5 л каждая с сыпучим веществом серого цвета, - рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Эксперты ФСБ установили, что в пластиковых ёмкостях находится синтетический наркотик альфа-PVP общей массой порядка 5 килограммов.

На допросе водитель признался, что забрал контейнеры из тайника в Московской области и по поручению куратора должен был доставить вещества в Краснодарский край.

Отметим, в отношении наркодилера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области