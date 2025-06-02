Андрей Кривов стал новым генеральным директором «Ротора»

Волгоградский «Ротор» сегодня, 2 июня, официально объявил об уходе Павла Никитина с поста генерального директора. На этой должности его сменил бывший футболист сине-голубых Андрей Кривов, сообщает ИА «Высота» со ссылкой на пресс-службу клуба.
При руководстве Никитина «Ротор» в прошлом году вернулся в Первую лигу, а в завершившемся сезоне занял девятое место. Павел Александрович останется работать в клубе в качестве заместителя генерального директора.
Новым генеральным директором «Ротора» стал Андрей Кривов. Он является выпускником академии «Ротор» и играл за основную команду сине-голубых с 1992 по 2000 год и с 2002 по 2005 год и становился призером чемпионата России, а также выступал в еврокубках за волгоградский клуб.
По окончании карьеры футболиста Андрей Владимирович занимался предпринимательской деятельностью.
Напомним, на прошлой неделе появились первые слухи о кадровых перестановках в руководстве клуба, которые активно обсуждали спортивные эксперты и болельщики.