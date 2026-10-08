



7 октября состоялся матч седьмого тура мужской Суперлиги по гандболу. На домашнем паркете волгоградский «Каустик» принимал серебряного призёра прошлого сезона – петербургский «Зенит».



Волгоградский клуб показал не только желание, но и готовность бороться с командами высокого уровня. В отчётном матче «Каустик» не позволил именитому клубу создать комфортное преимущество. Мало того, на 12‑й минуте «химики» вышли вперёд – 6:5 – и какое‑то время играли на равных. Лишь за три минуты до перерыва гости смогли оторваться на четыре мяча – 19:15.



Во втором тайме «качели» продолжились. «Зенит» периодически увеличивал преимущество до пяти мячей и старался контролировать игру. Однако волгоградцы на протяжении всего матча сохраняли интригу и периодически подбирались к сопернику на расстояние одного мяча, в последний раз – на 53‑й минуте: 29:30. Но совершить сенсацию хозяевам площадки не удалось. В решающие минуты более опытный «Зенит» реализовал свои моменты и одержал довольно трудную победу – 33:30.



«Каустик» показывает добротный гандбол, но в решающие моменты команду подводит реализация: в результате соперник проводит контратаку, и вместо +1 получается −1.

Лучшим игроком матча в составе «Каустика» признан Кирилл Акрамов, забросивший 10 мячей. У гостей лучшим стал Павел Дуда — на его счету 6 мячей.

Дмитрий Бочарников отметил, чего не хватило команде, и назвал точки для роста:

– Пока не хватает сил во всех линиях: 60 минут держать темп против таких сильных команд у нас не получается. Где-то один в один не забили, в конце пропустили атаки, которые должны были отбивать. В решающие минуты было принято не самое верное решение – и там, где могли зацепиться за ничью и дальше бороться на равных, мы не смогли дожать. Соперник, будучи более опытной командой, свои шансы использовал. При этом мы старались играть быстро, создавали моменты и забивали хорошие мячи – но этого пока недостаточно. На данный момент эти команды объективно сильнее нас, и нам есть над чем работать.

«Каустик» (Волгоград) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 30:33 (15:19)

7 октября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап. 7-й тур.Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 700.

Судьи: Антон Мерзлютин (Ессентуки), Эдуард Подставкин (Краснодар).

«Каустик»: Теплухин – Кольцов (3), Акрамов (10), Глущенко, Ибраков (4), Тропин, Алексанян (5) – Великанов, Светлов (5), Косенков (2), Токмаков (1), Палащенко, Кумсков, Востриков, Палащенко, Пихтярев.

«Зенит»: Шаров – Дуда (6), Никанович (2), Белевцов (2), Ильитинский, Бохан (5), Кулак (5) – Михайлов, Шалабанов (4), Виноградов (3), Киселев (1), Солодовников (4), Чирков (1), Царапкин, Кузнецов, Петров.

Эффективность бросков %: 57 – 60.

Владение мячом (минуты): 26 – 34.

7-метровые/голы: 2/1 – 1/1.

Штрафное время: 8 – 6.

После семи туров «Каустик» занимает восьмое место. В активе команды 4 очка. Следующий матч «химики» проведут 12 октября в Ставрополе, начало – в 19:00. Соперником будет сосед по турнирной таблице – «ВиктОр» (9‑е место, 3 очка).



Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России / Александр Овсиенко