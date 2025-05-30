В Волгограде обсуждают возможный уход гендиректора «Ротора»

В Волгограде гендиректор «Ротора» Павел Никитин может покинуть свой пост. По информации автора телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», которую журналист опубликовал в своих соцсетях сегодня, 30 мая, это может произойти на следующей неделе.
- У «Ротора» будет новый генеральный директор. По моим данным, Павел Никитин на следующей неделе покинет должность генерального директора «Ротора». Он ее занимал с 7 сентября 2022 года. Никитин уже об этом сообщил своим сотрудникам. Добавлю, что функционер практически не влиял на спортивные процессы в клубе - он занимался организационно-хозяйственной деятельностью, - написал Ильёв в своем телеграм-канале.
Спортивные эксперты также не исключают уход Павла Никитина с поста гендиректора «Ротора».
- Информации у меня немного. Но да, это правда. И, насколько я знаю, убирают не только Никитина, но и весь административный штаб клуба, - пояснил корреспонденту V102.RU источник, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе «Ротора» назвали информацию о планирующихся кадровых перестановках слухами.
- Инсайдеры могут писать все, что угодно. Пока нет официальной информации - ничему верить нельзя, - заявили в клубе.
Фото V102.RU (архив)