Спорт

«И с ЦСКА можно играть на равных»: «Динамо-Синара» с победы стартовало в плей-офф Суперлиги 

Спорт 25.04.2025 23:55
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25.04.2025 23:55


«Динамо-Синара» сегодня, 25 апреля, в Волгограде уверенно обыграло московский ЦСКА в первом матче четвертьфинала женской гандбольной Суперлиги. Бело-голубые на «Динамо Арене» впервые в истории победили красно-синих со счетом 29:23 и сделали весомую заявку на выход в следующий раунд, сообщает ИА «Высота 102».

Отметим, перед стартом четвертьфинальной стадии турнира ЦСКА, являющийся действующим чемпионом России, считался фаворитом противостояния с динамовками. Да и позиции, которые заняли команды на предварительном этапе, говорили о больших шансах в пользу армейского клуба изначально. Напомним, ЦСКА финишировал на втором месте, а «Динамо-Синара» завершило регулярный чемпионат на седьмой строчке. Однако, невзирая на предстартовые расклады, волгоградским гандболисткам в ключевой момент всего розыгрыша Суперлиги 24/25, по мнению многих болельщиков, удалось показать cвою лучшую игру в сезоне, что и вылилось в итоговый победный результат.


Динамовки на битву с ЦСКА вышли максимально заряженными, что и продемонстрировало начало отчетной встречи. Гостьи открыли счет на первой минуте после попадания Анастасии Илларионовой, но волгоградские спортсменки буквально сразу же вцепились в соперниц и не отпускали их. Более того, Екатерина Скивко на четвертой минуте вывела хозяек вперед. Вскоре Виктория Турусина с семиметрового, Анастасия Шкитина в быстром отрыве, Софья Васильева и Екатерина Долматова результативными бросками довели отрыв до «плюс четыре» - 8:4. Главный тренер столичного коллектива Людмила Бодниева взяла тайм-аут, среагировав на шокирующее начало в исполнении ее подопечных.

После минутного перерыва армейки выдали ударный отрезок, забросив трижды подряд и приблизившись к бело-голубым на минимальное расстояние. Однако подшефные Евгения Дмитриева продолжали действовать уверенно, к середине тайма вернув преимущество «плюс четыре». В первой 30-минутке важнейшую роль в составе «Синары» сыграла голкипер Мария Дувакина, совершившая несколько ключевых спасений.

На последней минуте тайма команды обменялись реализованными семиметровыми - точно исполнили штрафные броски Карина Сабирова и Анастасия Шкитина. 15:12 по итогам первой половины встречи в пользу «Динамо-Синары». Счет, который по-настоящему заставил поверить волгоградских болельщиков в итоговую викторию в противостоянии со столь статусным оппонентом.  

На старте второй половины Шкитина с очередного семиметрового и Долматова в позиционной атаке увеличили отрыв до пяти мячей. Хозяйки площадки продолжали действовать на кураже, а Дувакина все еще творила чудеса на последнем рубеже. В середине тайма бело-голубые выиграли отрезок со счетом 8:1, где единственным точным попаданием в составе красно-синих отметилась экс-игрок «Динамо-Синары» Варвара Семина. Волгоградки добились крупного преимущества «плюс девять». Однако после очередного тайм-аута Бодниевой армейки немного пришли в себя и к финальной сирене сократили отставание до шести мячей.


Итоговый результат первого матча - 29:23 в пользу «Динамо-Синары». Волгоградский клуб в 14-м очном официальном поединке впервые обыграл ЦСКА, за что получил порцию оваций от своих преданных болельщиков, которые на «Динамо Арене» вечером 25 апреля сыграли не последнюю роль в какой-то степени сенсационной, но при этом вполне заслуженной победе. 

Екатерина Долматова, Анастасия Шкитина и Алина Загороднева отметились шестью точными попаданиями. В активе Екатерины Скивко - пять заброшенных мячей. Мария Дувакина, ставшая лучшим игроком в хозяйском составе, отразила 13 из 33 бросков в общей сложности.

Таким образом, гандболистки «Динамо-Синары» теперь отправляются в Москву, где 30 апреля бело-голубым предстоит защитить добытое сегодня преимущество «плюс шесть». Волгоградская команда имеет хорошие шансы на выход в полуфинал Суперлиги. Отметим, в другой паре 1/4 финала произошла еще одна сенсация. Тольяттинская «Лада» в родных стенах обыграла амбициозную и ставшую третьей на предварительном этапе «Черноморочку» со счетом 30:23, заметно повысив свои шансы на проход в следующий раунд. Все самое интересное в парах плей-офф произойдет на следующей неделе, когда и решится судьба путевок в полуфинал турнира. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com 

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