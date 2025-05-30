



Проводнику поезда «Москва-Волгоград» грозит срок за кражу фирменных наушников у пассажирки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на транспортную полицию, забытый волгоградкой гаджет мужчина оставил себе, обнаружив его во время обхода вагона.

Выяснилось, что волгоградка вышла из поезда «Москва-Волгоград», не заметив пропажи зарядного устройства с наушниками. Размер ущерба женщине составил 13 тысяч рублей.

- Следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - «Кража», - сообщили в ведомстве.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.