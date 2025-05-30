Федеральные новости

Новые регионы России планируют внести на карту 100-рублевых купюр

Федеральные новости 30.05.2025 17:56
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30.05.2025 17:56


Банкнота номиналом 100 рублей в скором времени может получить новый дизайн. Как сообщает V102.RU, на оборотной стороне купюры планируется добавить на карте новые регионы. Об этом рассказал 30 мая в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

На письмо зампреда в ЦБ ответили, что регулятором планируется заменить карту России на оборотной стороне купюры на карту Центрального федерального округа, которому она посвящена. Данный дизайн будет соответствовать дизайну на других номиналах, обновленных и разрабатываемых ранее. 

- Включение новых регионов России в дизайн — это важный шаг, который символизирует единство нашей страны и отражает ее актуальные границы. Это и знак уважения к нашей истории, и людям, живущим в этих регионах. Уверен, что обновленная банкнота станет гордостью для всех россиян, - отметил Гусев. 

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