



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о зверском избиении покупателя «Магнита» группой молодчиков в Волжском.

Напомним, что преступление было совершено 27 мая в помещении торгового зала магазина на проспекте Дружбы. В ответ на замечание с просьбой вести себя тише двое 17-летних подростков и их 23-летний знакомый набросились на 56-летнего мужчину и, повалив на пол, стали избивать руками и ногами, а также бутылкой. Удары в основном приходились по голове потерпевшего. Всё это происходило в кассовой зоне – под прицелом камеры наблюдения.

После задержания полицейскими молодчиков в отношении них СУ СКР возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 и ч. 2 ст. 213 УК РФ. Волжский городской суд отправил накануне задержанных в СИЗО.

– Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, – сообщили в Информационном центре СК.