ФСБ задержала 21-летнего волгоградца за поддержку теракта в Ингушетии





В Волгограде сотрудниками регионального управления ФСБ России задержан местный житель, разместивший в Telegram комментарий с поддержкой теракта в Ингушетии.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ, задержанному всего 21 год, в отношении него возбуждено уголовное дело.

– 21-летний мужчина, используя свой личный аккаунт, разместил комментарий в одном из интернет-мессенджеров, в котором публично оправдывает деятельность приверженцев радикальных идей исламского экстремизма и религиозной вражды к представителям иных религий, совершивших в начале марта 2024 года террористический акт в городе Карабулак Республики Ингушетия, – говорится в официальном сообщении волгоградского управления ФСБ. – В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области. 21-летнего волгоградца подозревают по ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичное оправдание терроризма.