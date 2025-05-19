Расследования

Суд Ставрополя отправил в СИЗО замначальника волгоградской полиции Тоймухамедова

Расследования 19.05.2025 17:22
0
19.05.2025 17:22


В Ставрополе Ленинский районный суд отправил под стражу до 27 мая подозреваемого по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере – замначальника полиции главка МВД по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова. Об этом сообщает пресс-служба суда. Меру пресечения полицейскому избрали накануне, 18 мая.

Сообщается, что в основу уголовного дела легли материалы от ставропольского управления ФСБ России. Якобы Тоймухамедов оказался причастен к причинению ущерба краевому министерству в размере 2,3 млн рублей при организации бизнес-миссий в Туркменистан и Турцию. 

– Следствие полагает, что гр. С. заведомо зная, что индивидуальный предприниматель Л. не имеет возможности организации и проведения бизнес-миссии в Туркменистане и Турции реализуемых с целью развития экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, заключила с гр. Л. два договора возмездного оказания услуг по организации и проведению бизнес-миссий на сумму 850 000 рублей и 1 400 000 рублей, – сообщает пресс-служба суда. – По мнению следствия, в дальнейшем, гр. С. предоставила отчет по организации и проведению бизнес-миссий в котором были отражены недостоверные сведения об их участниках, которые фактически участие в бизнес-миссиях не принимали. В результате указанных действий министерству экономического развития Ставропольского края причинен ущерб на общую сумму 2 350 000 рублей.

Рассмотрев ходатайство следователя, суд Ставрополя избрал волгоградскому полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу на 13 суток.

Отметим, что преступление, в котором подозревают замначальника  волгоградской полиции по оперативной работе, было совершено им, вероятнее всего, еще в период его службы в Ставропольском крае. Со службой в Волгоградской области преступление, предварительно, никак не связано. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.05.2025 11:55
Расследования 19.05.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2025 10:20
Расследования 19.05.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2025 10:14
Расследования 19.05.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2025 09:13
Расследования 19.05.2025 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2025 09:10
Расследования 19.05.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2025 08:58
Расследования 19.05.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2025 08:53
Расследования 19.05.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2025 08:40
Расследования 19.05.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2025 08:08
Расследования 19.05.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2025 19:09
Расследования 18.05.2025 19:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2025 12:49
Расследования 18.05.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2025 09:33
Расследования 18.05.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2025 16:31
Расследования 17.05.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2025 13:05
Расследования 17.05.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2025 11:27
Расследования 17.05.2025 11:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
«Ехала на выпускной к сыну»: в Калмыкии разбилась экскурсовод Маргарита ПронинаСмотреть фотографии
18:44
Сенаторы поддержали строительство в Волгограде центра Александры ПахмутовойСмотреть фотографии
18:01
Волгоградская область запросила у кабмина 6,7 млрд рублей на реконструкцию очистныхСмотреть фотографии
17:59
На двух КНС Волгограда началось обновление вентиляцииСмотреть фотографии
17:22
Суд Ставрополя отправил в СИЗО замначальника волгоградской полиции ТоймухамедоваСмотреть фотографии
17:00
Более 9 тысяч человек посетили «Книжный фестиваль» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:56
Бочаров стал одним из самых популярных губернаторов России по итогам апреляСмотреть фотографии
16:19
Волгоградцы остались без медалей домашнего этапа чемпионата РФ по пляжному волейболуСмотреть фотографии
15:58
Погибшего на СВО 43-летнего Сергея Фоминых похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:45
Александр Дорждеев: 7000 волгоградцев расселят из аварийного жилья за 5 летСмотреть фотографии
15:36
Волгоградцы накопили в банках полтриллиона рублейСмотреть фотографии
14:36
Данные о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев озвучил Анатолий СебелевСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде задолжавшему налоговой 160 млн рублей главе «РСА» суд повторно отказал в свободеСмотреть фотографии
14:04
Под Волгоградом увековечили память офицера Дмитрия ЧередниченкоСмотреть фотографии
13:39
Волгоградцам назвали отрасли с самыми высокими зарплатамиСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде камеры засняли ДТП с фургоном-перевертышемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Волгоградца и его сына-школьника нашли мертвыми в центре городаСмотреть фотографии
12:03
В Камышине неизвестный под прицелом камер перебил камнями четыре автоСмотреть фотографии
11:55
МЧС: количество погибших в ДТП волгоградцев выросло до четырехСмотреть фотографии
11:45
Волгоградские штурмовики сломили сопротивление противника в ДНРСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В ИВЦ ЖКХ напомнили о требованиях к передаче показаний за коммунальные услугиСмотреть фотографии
11:09
Волгоградские приставы взыскали с участника СВО алиментыСмотреть фотографии
11:04
В Wildberries прокомментировали ДТП с погибшими волгоградцамиСмотреть фотографии
10:51
Волгоградские школы проведут последние звонки 24 маяСмотреть фотографии
10:20
Водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса Volkswagen проверят на алкогольСмотреть фотографии
10:14
ФСБ заподозрила волгоградца в контрабанде оборудования для военных нуждСмотреть фотографии
10:02
В центре Волгограда продают бар за 3,3 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:47
Губернатор Андрей Бочаров примет участие в работе СовфедаСмотреть фотографии
09:13
Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Калмыкии с Volkswagen и фуройСмотреть фотографии
09:10
Причиной ДТП в Калмыкии с погибшими волгоградцами мог стать обгонСмотреть фотографии
 