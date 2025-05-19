



В Ставрополе Ленинский районный суд отправил под стражу до 27 мая подозреваемого по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере – замначальника полиции главка МВД по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова. Об этом сообщает пресс-служба суда. Меру пресечения полицейскому избрали накануне, 18 мая.

Сообщается, что в основу уголовного дела легли материалы от ставропольского управления ФСБ России. Якобы Тоймухамедов оказался причастен к причинению ущерба краевому министерству в размере 2,3 млн рублей при организации бизнес-миссий в Туркменистан и Турцию.

– Следствие полагает, что гр. С. заведомо зная, что индивидуальный предприниматель Л. не имеет возможности организации и проведения бизнес-миссии в Туркменистане и Турции реализуемых с целью развития экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, заключила с гр. Л. два договора возмездного оказания услуг по организации и проведению бизнес-миссий на сумму 850 000 рублей и 1 400 000 рублей, – сообщает пресс-служба суда. – По мнению следствия, в дальнейшем, гр. С. предоставила отчет по организации и проведению бизнес-миссий в котором были отражены недостоверные сведения об их участниках, которые фактически участие в бизнес-миссиях не принимали. В результате указанных действий министерству экономического развития Ставропольского края причинен ущерб на общую сумму 2 350 000 рублей.

Рассмотрев ходатайство следователя, суд Ставрополя избрал волгоградскому полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу на 13 суток.

Отметим, что преступление, в котором подозревают замначальника волгоградской полиции по оперативной работе, было совершено им, вероятнее всего, еще в период его службы в Ставропольском крае. Со службой в Волгоградской области преступление, предварительно, никак не связано.