Почти 2 тонны рыбы спасли из сетей в Волгоградской области

Водоемы в Волгоградской области очистили от брошенных орудий лова, в которых находилась еще живая рыба. Как сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны, за 10 дней удалось спасти 1922,1 кг водных биоресурсов. Рыбу с наименьшими повреждениями выпустили.

В ходе профилактического мероприятия «Всероссийский день без сетей» из водоемов в границах Волгоградской области было изъято 1154 фрагмента брошенных сетей. Эта работа была проведена в акватории Цимлянского водохранилища, рек Дон, Хопер, Медведица, Аксай – Курмоярский, Аксай-Есауловский, Чир, Лиска.





В этих масштабных рейдах были также задействованы сотрудники ГИМС, природных парков, Средневолжского филиала ФГБНУ «ВНИРО», районных отделов полиции, охотхозяйств, представители рыбодобывающих предприятий и др.

Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны