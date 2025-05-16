Командовал парадом в Сталинграде: «генерал-прорыв» назначен новым главкомом Сухопутных войск РФ

Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) России. Об этом, как передает V102.RU, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Андрею Мордвичеву 49 лет. Он родился в Казахтане в 1976 году. Окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генштаба ВС РФ.

С 2017 по 2019 год — начальник штаба – первый заместитель командующего армией Центрального военного округа.

С 2019 по 2021 год — начальник штаба – первый заместитель командующего 8 общевойсковой армией Южного военного округа.





В этой должности, напомним, Андрей Мордвичев тогда еще в звании генерал-майора командовал парадом Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Волгограде (Сталинграде) 24 июня 2020 года. Командовал парадом он в городе-герое и в мае 2021 года.

С 2021 по 2022 год — командующий 8 общевойсковой армии Южного военного округа.

С 2022 по 2023 год — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, и рядом иных медалей.

Андрея Мордвичева называют «генерал-прорыв». В числе его заслуг называется освобождение Мариуполя, взятие «Азовстали» и Авдеевки. За Авдеевку генералу вручили звезду Героя России.

Под руководством Мордвичева также освобождены Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово.

Фото из архива V102.RU (2020 и 2021 гг.)