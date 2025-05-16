Политика

Командовал парадом в Сталинграде: «генерал-прорыв» назначен новым главкомом Сухопутных войск РФ

Политика 16.05.2025 18:30
0
16.05.2025 18:30


Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) России. Об этом, как передает V102.RU, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Андрею Мордвичеву 49 лет. Он родился в Казахтане в 1976 году. Окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генштаба ВС РФ.

С 2017 по 2019 год — начальник штаба – первый заместитель командующего армией Центрального военного округа.

С 2019 по 2021 год — начальник штаба – первый заместитель командующего 8 общевойсковой армией Южного военного округа.


В этой должности, напомним, Андрей Мордвичев тогда еще в звании генерал-майора командовал парадом Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Волгограде (Сталинграде) 24 июня 2020 года. Командовал парадом он в городе-герое и в мае 2021 года.

С 2021 по 2022 год — командующий 8 общевойсковой армии Южного военного округа.

С 2022 по 2023 год — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, и рядом иных медалей.

Андрея Мордвичева называют «генерал-прорыв». В числе его заслуг называется освобождение Мариуполя, взятие «Азовстали» и Авдеевки.  За Авдеевку генералу вручили звезду Героя России.

Под руководством Мордвичева также освобождены Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово.

Фото из архива V102.RU (2020 и 2021 гг.)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
16.05.2025 17:30
Политика 16.05.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Политика
15.05.2025 18:07
Политика 15.05.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Политика
13.05.2025 17:15
Политика 13.05.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Политика
08.05.2025 13:35
Политика 08.05.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Политика
07.05.2025 11:02
Политика 07.05.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Политика
05.05.2025 19:48
Политика 05.05.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Политика
05.05.2025 11:44
Политика 05.05.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Политика
02.05.2025 13:41
Политика 02.05.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
30.04.2025 19:08
Политика 30.04.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Политика
30.04.2025 09:36
Политика 30.04.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 21:58
Политика 29.04.2025 21:58
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 19:11
Политика 29.04.2025 19:11
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 17:59
Политика 29.04.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 17:47
Политика 29.04.2025 17:47
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 16:04
Политика 29.04.2025 16:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:12
Волгоградцы за три месяца заняли у банков 58,7 млрд рублейСмотреть фотографии
20:30
Акция «Ночь музеев»: куда сходить в Волгограде 17 маяСмотреть фотографии
19:41
«Я там даже не работаю»: титулованный спортсмен опроверг причастность к травмированию волгоградки в фитнес-центреСмотреть фотографии
18:30
Командовал парадом в Сталинграде: «генерал-прорыв» назначен новым главкомом Сухопутных войск РФСмотреть фотографии
18:13
Налоговый вычет за спорт получили свыше 1,3 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
17:33
Готовьте денежки: в Волгограде с 19 мая начнут штрафовать за неуплату парковки еще на 14 участкахСмотреть фотографии
17:30
Мэр города в регионе России ушел в отставку из-за высокой зарплатыСмотреть фотографии
17:23
На севере Волгограда встали вагоны СТ из-за аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
В России предлагают стимулировать рождаемость «демографической неделей»Смотреть фотографии
16:43
«Не дожил месяц до 51-летия»: в Еланском районе похоронят погибшего на СВО Сергея СиницынаСмотреть фотографии
16:22
В поселке под Волгоградом домашнее животное подхватило бешенствоСмотреть фотографии
16:20
Отряды полиции и волонтеры вышли на поиски пропавшей в январе волжанкиСмотреть фотографии
15:52
Опубликовано видео убийства дагестанцем посетителя караоке-клуба в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Эвакуацию-«двухминутку» провели в Ворошиловском ТЦ ВолгоградаСмотреть фотографии
15:03
Силовики: в Волгограде дагестанцем убит посетитель клуба Karaoke ManiaСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Волжская ГЭС будет держать «рыбную полку» до 26 маяСмотреть фотографии
14:14
«Это истерика какая-то!»: известный комик Сабуров пришел в восторг от волжского заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Удивление вызвал Волгоград у главы Союза архитекторов ШумаковаСмотреть фотографии
14:02
Гремячинский ГОК увековечивает память героевСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде осудили разъезжавшего с поддельными правами гастарбайтераСмотреть фотографии
13:22
Пробег ретро-автомобилей проведут волгоградцы в память о художнике ЛосевеСмотреть фотографии
13:02
Можно загорать: в Волгограде синоптики пообещали жаркие выходныеСмотреть фотографии
12:59
Волгоградским школьникам напомнили правила безопасности вблизи железной дорогиСмотреть фотографии
12:46
Безработным волгоградцам назвали несколько вариантов трудоустройстваСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом подростка осудили за гибель в ДТП 17-летней подругиСмотреть фотографии
12:04
Россиянин выиграл миллион евро на международном покерном турниреСмотреть фотографии
11:30
Оперативники МВД задержали волгоградца за обман 97-летнего труженика тылаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
КСП: 70 из 94 убежищ в Волгограде не готовы к укрытию горожанСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде запретили продавать потенциально опасные сыр, творог и сметануСмотреть фотографии
10:58
В двух районах Волгограда с поличным поймали «черных» мусорщиковСмотреть фотографии
 