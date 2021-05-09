



Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся сегодня в центре Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», посмотреть на главное праздничное мероприятие пришли сотни жителей и гостей города, они собрались за ограждением площади Павших борцов.





На трибуну, смонтированную перед строящимся храмом Александра Невского, пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, руководителей органов исполнительной власти, правоохранительных и надзорных ведомств, депутатов, сенаторов, представителей духовенства и общественности. Перед началом парада губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров зачитал телеграмму от Президента РФ Владимира Путина и поздравил участников и гостей мероприятия. Память павших защитников Родины почтили минутой молчания.





Под командованием первого заместителя командующего 8-ой общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Андрея Мордвичева по площади торжественным маршем прошли более 2,2 тысяч человек. Перед трибуной прошли парадные расчеты Волгоградского военного гарнизона, волгоградских ГУ МВД, ГУ МЧС и УФСИН, казаков, юнармейцев, воспитанников кадетских корпусов и школ, учащихся Волгоградского техникума водного транспорта, реготделения ДОСААФ.





Механизированную колонну составили 70 единиц исторической и современной военной техники: легендарный Т-34, «Виллис», раритетные мотоциклы М-72, зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», тяжёлая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепёк» и другие.





Напомним, что ежегодно в День Победы Волгоград официально носит имя Сталинград.