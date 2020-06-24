Общество

В Сталинграде-Волгограде отгремел парад Победы

Общество 24.06.2020 12:22
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24.06.2020 12:22



Военный парад в Волгограде начался в 10 часов по местному времени. Как сообщает ИА «Высота 102»,специально прибывший в город-герой Полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов произнес приветственную речь.

«Юбилейный год Победы объявлен указом Президента Российской Федерации годом Памяти и Славы. Эта память священна для каждой нашей семьи — ни одну из них не обошла болью и страданием самая жестокая и кровопролитная война в мировой истории. Это горькая правда Победы, которую ни мы, ни будущее поколение не вправе предать забвению. Особенно отчетливо понимаешь бессмертие великой исторической миссии советских воинов на священной Сталинградской земле. Город вечной Славы стал неприступным рубежом на пути врага. Оборона на берегах Волги сломила хребет отборным силам гитлеровской армии, вырвала у врагов стратегическую инициативу и внесла коренной перелом в ход всей Второй мировой войны», - сказал Владимир Устинов.  



Принимал парад заместитель командующего ЮВО генера-лейтенант Алексей Авдеев.  


На возведенной в параду временной трибуне на социальной торжественное шествие на социальной дистанции смотрели ветераны, официальные лица, гости города, среди которых оказался телеведущий Андрей Малахов.



По площади Павших Борцов прошли военнослужащие роты Почетного караула, личный состав гвардейского мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии ЮВО в форме пехотинцев, летчиков и моряков Советской Армии, военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой бригады, 56-й отдельной гвардейской Донской Казачьей десантно-штурмовой бригады ВДВ, 37-й отдельной железнодорожной бригады ЮВО По, личный состав 39-го полка радиационной, химической и биологической защиты 8 общевойсковой армии ЮВО,  22-й отдельной бригады оперативного назначения Южного округа войск Росгвардии, парадные расчеты ГУ МЧС России по Волгоградской области, регуправления ФСИН, казачьего округа Всевеликого войска Донского.  




Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34. По площади Павших борцов также прошли другие образцы техники времен войны: советский малый плавающий танк Т-38, тяжёлый мотоцикл М-72, советские легковые автомобили ГАЗ-67 и ГАЗ-69, американский «Виллис».
Из современных образцов боевой техники на параде представили многоцелевой бронеавтомобиль ГАЗ-2330 «Тигр» повышенной проходимости, БМП-3, танк Т-90, самоходные артиллерийские системы «Мста-С» и «Хоста», зенитно-ракетные комплексы «Тор М2» и «Стрела-10». Также по площади прошли самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», установка БМ-21 – «Торнадо-Г», ремонтно-эвакуационная машина на современном шасси «Урал», полноприводные внедорожники УАЗ «Патриот».  


Кульминацией парада стал пролет авиационной техники с участием транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, вертолетов Ми-35 и Ми28-Н, самолетов Су-25СМ, Су-24М, Су-34,  Су-27СМ.

 
 

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