В Волгограде встретились метеорологи России и Беларуси





Сегодня на площадке Волгоградской областной думы состоялось открытие заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды (Союзкомгидромет). В мероприятии приняли участие председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева и заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте. Сегодня на площадке Волгоградской областной думы состоялось открытие заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды (Союзкомгидромет). В мероприятии приняли участие председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева и заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте.

В числе приоритетных проектов развития региона – и гидромониторинг. До 2030 года на реках, испытывающих наибольшую антропогенную нагрузку и представляющих угрозу для населенных пунктов во время паводка, а также на водных объектах Волго-Ахтубиской поймы планируется установить 55 автоматизированных гидрологических постов. В этом году на вооружении экологов появятся два водных дрона.

В числе приоритетных проектов развития региона – и гидромониторинг. До 2030 года на реках, испытывающих наибольшую антропогенную нагрузку и представляющих угрозу для населенных пунктов во время паводка, а также на водных объектах Волго-Ахтубиской поймы планируется установить 55 автоматизированных гидрологических постов. В этом году на вооружении экологов появятся два водных дрона.

Фото Волгоградской областной думы



Свое пребывание на волгоградской земле делегации гидрометслужб России и Беларуси начали с посещения Мамаева Кургана. Участники во главе с руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым и начальником Белгидромета Сергеем Хильманом возложили цветы в Пантеоне Славы и к могиле Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова.В повестке двухдневного заседания 79-й совместной коллегии Союзкомгидромета –использование БПЛА для гидрологического и метеорологического мониторинга, возможности создания спутниковой группировки для решения задач гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Союзного государства, повышение качества и оперативности предоставления агрометеорологических прогнозов и ряд других направлений.Представители гидрометеослужбы Беларуси отметили важность отрасли самого западного форпоста в деле предупреждения об опасных и неблагоприятных явлениях, а также оперативного оповещения на погодно-климатические вызовы в партнерстве с Росгидрометом.Как подчеркнула в приветственном слове председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, тема сегодняшнего заседания имеет большую значимость для обоих государств и, в частности, волгоградского региона.Отметим, что в регионе уделяется серьезное внимание вопросам мониторинга состояния окружающей среды. На территории субъекта действует региональная автоматизированная система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Она включает в себя передвижной и девять стационарных постов, оснащенных средствами измерения, которые непрерывно обеспечивают получение данных об уровне загрязнения атмосферного воздуха и метеопараметрах. К 2030 году количество постов планируется удвоить.