В Волгограде встретились метеорологи России и Беларуси

В повестке двухдневного заседания 79-й совместной коллегии Союзкомгидромета –использование БПЛА для гидрологического и метеорологического мониторинга, возможности создания спутниковой группировки для решения задач гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Союзного государства, повышение качества и оперативности предоставления агрометеорологических прогнозов и ряд других направлений.
Представители гидрометеослужбы Беларуси отметили важность отрасли самого западного форпоста в деле предупреждения об опасных и неблагоприятных явлениях, а также оперативного оповещения на погодно-климатические вызовы в партнерстве с Росгидрометом.
Как подчеркнула в приветственном слове председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, тема сегодняшнего заседания имеет большую значимость для обоих государств и, в частности, волгоградского региона.
- Президентом России поставлена задача – кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. В частности, к 2036 году предстоит в два раза сократить объем выбросов опасных загрязняющих веществ, – отметила парламентарий. – Безусловно, эта цель может быть достигнута только за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта и энергетики. Поэтому необходимо совершенствовать систему государственного мониторинга атмосферного воздуха. Выявление высоких концентраций загрязняющих веществ вблизи промышленных объектов требует повышения эффективности воздухоохранных мер, увеличения зеленых зон вокруг предприятий, а в некоторых случаях и усиления контрольно-надзорных мероприятий. Экологический совет при Волгоградской областной думе в рамках своих полномочий постоянно занимается этим важным вопросом.
Отметим, что в регионе уделяется серьезное внимание вопросам мониторинга состояния окружающей среды. На территории субъекта действует региональная автоматизированная система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Она включает в себя передвижной и девять стационарных постов, оснащенных средствами измерения, которые непрерывно обеспечивают получение данных об уровне загрязнения атмосферного воздуха и метеопараметрах. К 2030 году количество постов планируется удвоить.