Переехавший на военном КАМАЗе реставратора волгоградец обжаловал 9-летний срок

В Волгоградский областной суд поступила апелляционная жалоба Александра Буянова, по вине которого погиб известный волгоградский реставратор Сергей Типайлов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные суда, апелляция будет рассмотрена 27 мая.

Напомним, что жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось 11 августа 2024 года. Тогда Буянов в состоянии алкогольного опьянения угнал КАМАЗ с территории военной части в Дзержинском районе Волгограда и стал разъезжать по улицам города. Вечером этого дня пьяный водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора на остановке общественного транспорта «Волгоград Арена». В это время по пешеходному переходу на зеленый свет проходила семья Сергея Типайлова. Глава семейства погиб на месте.

Убив человека, Буянов не остановился и промчался дальше на грузовике. На ЦПКиО он врезался в другую машину, лишь чудом никого не покалечив. После он заехал во дворы, где бросил КАМАЗ и скрылся.

На суде Буянов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. 18 марта Центральный районный суд Волгограда приговорил Буянова к 9 годам колонии общего режима.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления полностью признал и раскаялся в содеянном.