



После по-настоящему холодной зимы весеннее солнце становится одним из главных катализаторов хорошего настроения. Горожанам, уставшим от тяжелого «панциря» из нескольких слоев одежды, хочется как можно скорее обновить гардероб и, подобно мартовским котам, подставить лицо под пока еще не обжигающие, а ласкающие лучи. Правда, иногда долгожданная «солнцетерапия» может обернуться неприятными последствиями для кожи. О возможных рисках расскажем в материале ИА «Высота 102».

К солнцу, возвращающему жизнь в промерзший город, волгоградские дерматологи относятся если не со скепсисом, то, как минимум, с опаской. По их словам, за принятием «солнечных ванн» - речь идет не только про летний отдых на пляже – скрывается немало проблем.

- Как дерматолог, я считаю, что солнце приносит нам только хорошее настроение. Не больше, - рассуждает врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ Минздрава России Марина Шишкина. – За счет свободно-радикального окисления оно вызывает повреждения кожи. Страдает ДНК стволовых клеток, что впоследствии приводит к появлению либо доброкачественных, либо злокачественных новообразований.

Фанаты солнца, готовые нежиться под его лучами буквально часами, могут столкнуться и с ранним старением кожи.

- Ультрафиолетовые лучи, преимущественно спектра А, проникают через роговой слой, эпидермис, и доходят до более глубоких слоев – дермы, в которых располагаются коллагеновые волокна, отвечающие за упругость кожи, - объясняет Марина Шишкина. – В конечном счете люди, не использующие солнцезащитные крема или постоянно работающие на солнце, рискуют столкнуться с быстрым старением кожи.





В солнечные мартовские деньки, когда засидевшихся дома горожан не удержать от долгих прогулок, врач-дерматолог советует не «переедать» солнца. В особую группу риска специалист включает волгоградцев, принимающих антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные препараты, а также ретиноиды и комбинированные оральные контрацептивы.

- Существует группа так называемых фотодерматозов, которые возникают под влиянием ультрафиолета. Как правило, зимой эти заболевания находятся в стадии ремиссии, а вот весной, с приходом тепла, пациенты вновь обращаются за помощью, - отмечает ассистент кафедры дерматовенерологии ВолгГМУ. – Чувствительность к ультрафиолету повышают антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные препараты. Горожане, которые принимают эти лекарства, получают солнечный ожог даже при минимальном нахождении на солнце. Если в среднем он грозит человеку через два часа пребывания под открытыми лучами, то при приеме этих препаратов время сокращается всего до 20-30 минут.

Какие симптомы должны насторожить?

Волгоградцам, которые после «солнечных ванн» вернулись домой не только с приподнятым настроением, но и с красными зудящими пятнами на лице, советуют не откладывать в дальний ящик визит к дерматологу.

- Солнечная крапивница объявит о себе уже в первые пять-десять минут прогулки, - предупреждает специалист. – А вот симптомы таких заболеваний, как витилиго или себарейного дерматоза, как правило, появляются на коже через 24-48 часов. В большинстве своем они не вызывают у горожан особого беспокойства. Однако из-за длительного нахождения на солнце сохраняется риск развития меланомы – существуют ее варианты, которые спровоцированы именно гиперинсоляцией. Пациентам, особенно людям старше 40 лет, нужно быть внимательным к состоянию кожи и не упускать из вида появление любых новообразований. Так называемыми «красными флагами» становятся их быстрый рост и неравномерный окрас, включающий в себя оттенки коричневого и розового. В этом случае речь может идти и о доброкачественных, и о злокачественных опухолях. Поводами для обращения к врачу должны стать также ощущения покалывания, жжения и зуда в этом месте, а также кровоточивость элемента.





Как защитить себя от проблем с кожей?

Для того, чтобы отдых на свежем воздухе не обернулся незапланированным лечением, жителям советуют запастись солнцезащитными кремами, которые, вопреки стереотипам, потребуются им не только в жаркие июльские дни.

- Солнцезащитные крема действительно нужны нашей коже не только летом. Но все-таки и фанатизм в этом вопросе не требуется, - комментирует врач-дерматолог. – Понять, необходима ли нам защита, можно по ультрафиолетовому индексу, который указывается в ежедневных прогнозах погоды. Если показатель больше трех, слой крема стоит нанести на лицо и все открытые участки тела. Если же сегодняшний индекс меньше трех, использовать солнцезащитное средство бессмысленно.

Марина Шишкина настаивает, что защищающие от солнца крема должны лежать не только в женских косметичках.

- Если мы хотим, чтобы в пожилом возрасте на нашей коже было минимальное количество кератом и лентиго, защищать кожу от ультрафиолета необходимо буквально с первых лет жизни. Официальная статистика подтверждает, что при получении всего пяти солнечных ожогов в возрасте до пяти лет, риск развития меланомы увеличивается в пять раз. Поэтому настороженность в вопросе загаров требуется с самого раннего возраста.

Как выбрать солнцезащитный крем?

Всем, кто выбирает защитные средства на полках с разноцветными и привлекательными тюбиками, рекомендуют обращать внимание не столько на «обертку», сколько на состав.

- На солнцезащитном креме должно быть указано, что он обладает широким спектром действия, то есть защищает не только от ультрафиолетовых В – лучей, но и от А-лучей, которые не вызывают загара, но проникают через неплотную одежду и провоцируют появление новообразований, - добавляет специалист.

При нанесении крема горожанам советуют не скупиться и выдавливать щедрую порцию, смазывая лицо, шею, ушные раковины, а также руки и ноги.

- Для того, чтобы защита от солнца была действительно эффективной, необходимо выдавить полные полоски крема на большой и указательный палец и нанести вещество на лицо, шею и ушные раковины. Такое же количество солнцезащитного средства потребуется для передней и задней поверхностей туловища. Две полоски крема уходят на руки и четыре – на ноги, - объясняет Марина Шишкина. – Девушкам, которые используют тональную основу с SPF, в свою очередь важно понимать, что использовать такое количество вещества как базовый слой в макияже просто невозможно – иначе мы получим невероятно толстый слой. А, значит, для эффективной защиты от солнца следует намазать лицо сначала кремом и только после – корректирующим средством.

