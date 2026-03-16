Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнинг
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 16 марта рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за майнинг криптовалюты.  В случае принятия законопроекта физлицам...
 Отхлеставшего ребенка в школе жителя Саратова оправдали по делу о хулиганстве
В Саратове суд поставил точку в разбирательствах по делу об избиении одного из учеников школы №86 отцом одноклассника. Как сообщает ИА «СарИнформ», мужчина был оправдан по статье о хулиганстве. ...
«Динамо‑Синара‑3» бьётся за первое место

В минувшие выходные гандбольная команда «Динамо‑Синара‑3» провела в Рузе две напряжённые игры со «Звездой‑УОР» (Московская область) в рамках предварительного этапа Высшей лиги чемпионата России по гандболу среди женщин. Обе встречи завершились победами волгоградок, что позволило команде сравняться по основным показателям с лидером турнира – «Ладой‑2».

«Звезда-УОР» - «Динамо-Синара-3» - 33:35 (19:20).

В первой игре команды выдали настоящий триллер. Матч получился крайне напряжённым, с минимальным преимуществом гостей на протяжении всей игры.

К перерыву счёт был 20:19 в пользу «Динамо‑Синара‑3». Во втором тайме команды продолжали обмениваться голами, но волгоградки сумели сохранить небольшое преимущество до финального свистка. Итоговый счёт – 35:33 в пользу гостей.

В составе «Звезды-УОР» отличились: Корнейчук (11 голов), Пингачева и Шальнова (по 5 голов).

В составе «Динамо-Синара-3»: Гривина (8 голов), Куценко (7 голов), Климова (5 голов).

«Звезда-УОР» - «Динамо-Синара-3» - 30:33 (13:12).

На следующий день команды вновь встретились в ДВВС «Руза». На этот раз хозяйки с первых минут действовали более уверенно: к десятой минуте москвички вели со счётом 7:2. А первый тайм завершился со счётом 13:12 в пользу «Звезды‑УОР», но во второй половине игры волгоградки перехватили инициативу и сумели довести матч до победы. Итоговый счёт – 33:30 в пользу «Динамо‑Синара‑3».

В составе «Звезды-УОР» отличились: Пингачева (10 голов), Корнейчук (6 голов).

В составе «Динамо-Синара-3»: Прокофьева, Сметанина, Гривина – по 6 голов.

27 и 28 марта в ФОКе Левона Акапяна «Динамо» проведёт последние две встречи группового этапа против дубля ЦСКА (начало – в 12:00).

Для команды Любови Сидоричевой эти игры имеют важное значение: после них турнирная таблица примет окончательный вид, и станут известны все участники плей‑офф, а также их посев.

Александр Веселовский

