Осужден волгоградец, задавивший на «КАМАЗе» реставратора Типайлова

18 марта Центральный районный суд Волгограда вынес приговор Александру Буянову, который пьяный и на угнанном «КАМАЗе» насмерть сбил известного реставратора Сергея Типайлова.

- По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе областного суда.

Ранее, напомним, гособвинение просило приговорить Буянова к 9 годам колонии общего режима.





Резонансное ДТП произошло 11 августа 2024 года в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина. Установлено, что Буянов управлял угнанным грузовиком в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по проезжей части проспекта Ленина со скоростью более 60 км/ч, он проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм мужчина скончался на месте. После совершенного дорожно-транспортного происшествия Буянов скрылся с места происшествия.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления полностью признал и раскаялся в содеянном.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



