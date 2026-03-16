Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнинг





Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 16 марта рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за майнинг криптовалюты.

В случае принятия законопроекта физлицам может грозить штраф от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования, а должностным лицам – штраф в размере от 300 до 800 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного до двух лет.

Самые серьезные наказания ждут юрлица – от одного до двух миллионов рублей с конфискацией оборудования или же административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией оборудования.

Кроме того, за добычу криптовалюты или превышение лимита энергопотребления без включения в реестр хотят включить штраф для граждан до 150 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет. Для ИП юрлиц также грозят штрафы - до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

