Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнинг

Главное

Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Актуально

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Отхлеставшего ребенка в школе жителя Саратова оправдали по делу о хулиганстве
В Саратове суд поставил точку в разбирательствах по делу об избиении одного из учеников школы №86 отцом одноклассника. Как сообщает ИА «СарИнформ», мужчина был оправдан по статье о хулиганстве. ...
Федеральные новости 16.03.2026 21:02
0
16.03.2026 21:02


Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 16 марта рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за майнинг криптовалюты. 

В случае принятия законопроекта физлицам может грозить штраф от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования, а должностным лицам – штраф в размере от 300 до 800 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного до двух лет.

Самые серьезные наказания ждут юрлица – от одного до двух миллионов рублей с конфискацией оборудования или же административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией оборудования.

Кроме того, за добычу криптовалюты или превышение лимита энергопотребления без включения в реестр хотят включить штраф для граждан до 150 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет. Для ИП юрлиц также грозят штрафы - до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Изображение создано при помощи ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2026 14:06
Федеральные новости 16.03.2026 14:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2026 12:23
Федеральные новости 16.03.2026 12:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2026 12:08
Федеральные новости 16.03.2026 12:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2026 10:55
Федеральные новости 16.03.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2026 20:24
Федеральные новости 13.03.2026 20:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2026 11:55
Федеральные новости 13.03.2026 11:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2026 10:44
Федеральные новости 13.03.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.03.2026 20:01
Федеральные новости 12.03.2026 20:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.03.2026 12:25
Федеральные новости 12.03.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2026 10:45
Федеральные новости 11.03.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 19:32
Федеральные новости 10.03.2026 19:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 15:19
Федеральные новости 10.03.2026 15:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 13:56
Федеральные новости 10.03.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 10:12
Федеральные новости 10.03.2026 10:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:26
«Динамо‑Синара‑3» бьётся за первое местоСмотреть фотографии
18:02
Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнингСмотреть фотографии
17:22
«Дарит хорошее настроение. Не больше»: волгоградский дерматолог рассказала о смертельных рисках первых загаровСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №3Смотреть фотографии
16:10
В Котово 16 марта простились с погибшим на СВО Игорем БычковымСмотреть фотографии
15:40
В амфитеатре Волгограда прошел телемост в честь 12-летия присоединения КрымаСмотреть фотографии
15:06
В Волжском утвердили первые платные парковочные места: списокСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области поднялся уровень воды на ДонуСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде закрыли ипотеку на 2 млн рублей вдове участника СВОСмотреть фотографии
13:05
Труп пропавшей в феврале камышанки нашли на берегу Волги без части рукиСмотреть фотографии
11:57
Под Волгоградом 17 марта простятся с бойцом СВО Дмитрием ЮшкинымСмотреть фотографии
11:53
Волгоградка отсудила у «Почты России» 325 тыс. рублей за сломанную ногуСмотреть фотографии
11:49
Тарифы ЖКХ в Волгограде и области вырастут в октябре на 9,4%Смотреть фотографии
11:31
«Он разве не заслужил?!»: участник СВО с гепатитом С откладывает лечение в ожидании нужного препаратаСмотреть фотографии
11:06
Отхлеставшего ребенка в школе жителя Саратова оправдали по делу о хулиганствеСмотреть фотографии
10:57
Омича осудили за массовое ДТП с погибшими детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:27
Водитель успел выскочить: под Волгоградом дотла выгорела кабина фурыСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде заводчане выбирают лучших по профессииСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде студенческий кампус на Тулака построят благодаря концессииСмотреть фотографии
09:23
Коммерсантъ: полная блокировка Telegram стартовала в РоссииСмотреть фотографии
09:08
В России предложили внедрить «папин капитал»Смотреть фотографии
08:56
Бастрыкин поручил спасти микрорайон Волгограда от террора бродячих собакСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцы проели в кафе 4,4 млрд рублей в первый месяц зимыСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцы тратят на поиски работы до 1 года – дольше всех россиянСмотреть фотографии
08:30
Андрей Бочаров поручил к 1 мая восстановить костяк волгоградских дорогСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде скорая помощь наехала на своего водителяСмотреть фотографии
07:59
Волгоградцы вновь пожаловались на сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
07:56
В Волгоградской области забраковали партию масла с завышенной жирностьюСмотреть фотографии
07:55
Власти опровергли вбросы, напугавшие ростовчанСмотреть фотографии
07:43
С экс-депутата Короткова в Волгограде взыщут 43,9 млн рублей нелегальных доходовСмотреть фотографии
 