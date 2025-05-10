Волгоградский «Ротор» оштрафовали за появление болельщика на поле 

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по итогам очередного заседания оштрафовал волгоградский «Ротор» на 20 000 рублей за появление болельщика на поле по ходу матча «Ротора» и «Енисея», сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт РФС.
Напомним, игра 31-го тура Первой лиги на «Волгоград Арене» 4 мая завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте поединка на поле пробрался юный зритель. Инцидент сотрудники стадиона быстро уладили, но без последствий для волгоградского клуба не обошлось.
– В соответствии с частью 1 статьи 89 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за появление на футбольном поле постороннего лица – оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 20 000 рублей, - заявили в КДК РФС.
Отметим, это уже не первое финансовое наказание для «Ротора» в 2025 году за поведение болельщиков на домашней арене. В апреле волгоградский клуб был оштрафован за то, что болельщик бросил козинак в помощника судьи.
Фото: V102.RU (архив)