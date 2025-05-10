Спорт

Волгоградский «Ротор» оштрафовали за появление болельщика на поле 

Спорт 10.05.2025 18:40
0
10.05.2025 18:40


Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по итогам очередного заседания оштрафовал волгоградский «Ротор» на 20 000 рублей за появление болельщика на поле по ходу матча «Ротора» и «Енисея», сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт РФС.

Напомним, игра 31-го тура Первой лиги на «Волгоград Арене» 4 мая завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте поединка на поле пробрался юный зритель. Инцидент сотрудники стадиона быстро уладили, но без последствий для волгоградского клуба не обошлось.

В соответствии с частью 1 статьи 89 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за появление на футбольном поле постороннего лица – оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 20 000 рублей, - заявили в КДК РФС.

Отметим, это уже не первое финансовое наказание для «Ротора» в 2025 году за поведение болельщиков на домашней арене. В апреле волгоградский клуб был оштрафован за то, что болельщик бросил козинак в помощника судьи.

Фото: V102.RU (архив) 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
08.05.2025 20:29
Спорт 08.05.2025 20:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2025 15:37
Спорт 08.05.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.05.2025 18:43
Спорт 06.05.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.05.2025 08:36
Спорт 06.05.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2025 07:48
Спорт 05.05.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.05.2025 20:04
Спорт 04.05.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.05.2025 16:02
Спорт 04.05.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.05.2025 07:45
Спорт 04.05.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2025 21:50
Спорт 30.04.2025 21:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2025 06:26
Спорт 30.04.2025 06:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2025 20:08
Спорт 29.04.2025 20:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2025 07:55
Спорт 29.04.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2025 20:56
Спорт 28.04.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2025 07:13
Спорт 28.04.2025 07:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.04.2025 20:26
Спорт 27.04.2025 20:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:23
Ходят с пиками и удавками: волгоградцы сообщают о живодерах, жестоко убивающих собакСмотреть фотографии
19:14
В МЧС взяли на контроль уровень воды в Волге и АхтубеСмотреть фотографии
18:40
Волгоградский «Ротор» оштрафовали за появление болельщика на поле Смотреть фотографии
18:20
В Волгограде легковушка разнесла павильон ПВЗ Яндекс МаркетаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
«Теперь это Сашин уголок»: волжане засаживают цветами народную аллею в память о герое СВОСмотреть фотографии
16:35
«Свет Великой Победы» в Волгограде увидели 250 тысяч человекСмотреть фотографии
16:13
Доброволец из Елани Владимир Кузьмин погиб на СВОСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде 102-летие Гейдара Алиева отметили памятной акциейСмотреть фотографии
14:51
Тело мужчины нашли под окнами 12-этажки в ВолжскомСмотреть фотографии
14:20
Актер Сергей Бурунов заплакал на съемках проекта «Непокоренные» о СталинградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Гидрометцентр предупреждает о выходе из берегов Волги и АхтубыСмотреть фотографии
12:29
Нулевую продольную 10 и 11 мая перекроют в Волгограде из-за бегуновСмотреть фотографии
11:13
Бизнес на Сталинграде? Туристы шокированы ценой посуточного жилья в городе-героеСмотреть фотографии
10:57
Центр Волгограда пылесосят после масштабных праздничных мероприятийСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом байкер с пассажиркой пострадали в ДТПСмотреть фотографии
09:50
Парад Победы в лицах: смотрим, кто маршировал по главной площади ВолгоградаСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области вырос индекс производства пищевой продукцииСмотреть фотографии
08:50
Волгоградцы 11 мая увидят Луну в апогееСмотреть фотографии
07:28
Спрятаться не получится? Реестр электронных повесток полноценно заработал в РоссииСмотреть фотографии
07:02
«Красота и восторг»: видео салюта в честь 80-летия Победы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:57
«И даже строгий губернатор поменялся в лице»: Турецкий назвал Волгоград поющим городомСмотреть фотографииCмотреть видео
23:25
Волгоград сковали 8-балльные пробки после салюта 9 маяСмотреть фотографииCмотреть видео
22:55
«Это было невероятно»: фотограф показал красоту фейерверка в Волгограде 9 маяСмотреть фотографии
22:21
Выходили из машин и кричали «Ура!»: салют Победы прогремел в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:59
В Волгограде на видео сняли исполнение «Катюши» тысячной толпойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:48
Дожди и грозы резко отменили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
20:43
«Люди в экстазе»: волгоградцы спели с «Хором Турецкого» легендарную «Смуглянку»Смотреть фотографии
19:22
Тысячи россиян поднялись на Мамаев курган в День Победы: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:09
Сотни зрителей пришли на концерт «Хора Турецкого» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:43
«Картина была очень страшной»: как защитник Сталинграда стал известным старцем в РоссииСмотреть фотографии
 