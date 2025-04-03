«Ротор» оштрафовали на 250 тысяч после матча с «Родиной»





Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сегодня, 3 апреля, оштрафовал «Ротор» на 100 тысяч рублей по итогам матча с московской «Родиной» в 26-м туре Первой лиги (0:1) за то, что болельщик сине-голубых в ходе встречи на «Волгоград Арене» 30 марта бросил козинак в помощника судьи, сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ».

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал данное решение.

- С трибуны «Ротора» была брошена упаковка козинаков и попала в помощника судьи. Был задержан бросавший, его отвели в полицию, было судебное решение со штрафом в 11 тысяч рублей и запретом на год посещать спортивные соревнования. «Ротор» оштрафован на 100 тысяч рублей. Полиция сработала хорошо, поэтому «Ротор» имеет право применить регрессный иск, - рассказал руководитель КДК.

Кроме того, волгоградский клуб был дополнительно оштрафован на 150 тысяч рублей за нарушение безопасности на игре «Ротора» и «Родины».

- В матче «Ротор» — «Родина» РФС выявил следующее: 150 сотрудников в жилетках «стюард» не имели удостоверений КРС, 30 сотрудников не имели удостоверений и еще были несовершеннолетними, а 4 сотрудника были сотрудниками старого образца. На матч было заявлено 444 стюарда, из которых 184 не имели право осуществлять безопасность матча. За нарушение безопасности на матче и регламента соревнований «Ротор» оштрафован на 150 тысяч рублей. Здесь «Ротор» имеет право предъявить регрессный иск к организации, которая осуществляет КРС, - заявил Григорьянц.

Напомним, «Ротор» после 26-го тура Первой лиги занимает девятое место с 33 очками. В следующем матче волгоградская команда в гостях сыграет с московским «Торпедо» 6 апреля.