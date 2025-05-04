«Парни, вы красавцы!»: «Ротор» дома разгромил «Енисей» со счетом 3:0





Волгоградский «Ротор» сегодня, 4 мая, дома разгромил красноярский «Енисей» со счетом 3:0 в 31-м туре Первой лиги. Сине голубые показали яркий и атакующий футбол и одержали первую крупную победу в нынешнем сезоне, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградский «Ротор» сегодня, 4 мая, дома разгромил красноярский «Енисей» со счетом 3:0 в 31-м туре Первой лиги. Сине голубые показали яркий и атакующий футбол и одержали первую крупную победу в нынешнем сезоне, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, за четыре матча до завершения первенства «Енисей» опережал «Ротор» всего на одно очко, поэтому встреча прямых конкурентов обещала быть захватывающей. В стартовом составе хозяев на острие атаки вышел Илья Кухарчук, а его тезка Сафронов пропускал игру из-за дисквалификации. При этом Сафронов перед началом поединка на территории стадиона провел автограф-сессию, которую посетило большое количество болельщиков. Немало зрителей находилось и на трибунах «Волгоград Арены» во время самой встречи - 19 027 человек. Напомним, за четыре матча до завершения первенства «Енисей» опережал «Ротор» всего на одно очко, поэтому встреча прямых конкурентов обещала быть захватывающей. В стартовом составе хозяев на острие атаки вышел Илья Кухарчук, а его тезка Сафронов пропускал игру из-за дисквалификации. При этом Сафронов перед началом поединка на территории стадиона провел автограф-сессию, которую посетило большое количество болельщиков. Немало зрителей находилось и на трибунах «Волгоград Арены» во время самой встречи - 19 027 человек.

Команда Дениса Бояринцева по-хозяйски начала отчетную игру. Уже на восьмой минуте полузащитник сине-голубых Михаил Мальцев отобрал мяч в центре поля, отправился к пределам чужой штрафной и пробил с дальней дистанции. Голкипер «Енисея» Станислав Антипин не смог зафиксировать игровой снаряд, а на подборе быстрее всех оказался Кухарчук. Илья в борьбе отобрал мяч, переиграл Антипина и поразил уже пустые ворота. К слову, Кухарчук во время празднования гола посвятил забитый мяч своей маме, которая отмечала день рождения. Команда Дениса Бояринцева по-хозяйски начала отчетную игру. Уже на восьмой минуте полузащитник сине-голубых Михаил Мальцев отобрал мяч в центре поля, отправился к пределам чужой штрафной и пробил с дальней дистанции. Голкипер «Енисея» Станислав Антипин не смог зафиксировать игровой снаряд, а на подборе быстрее всех оказался Кухарчук. Илья в борьбе отобрал мяч, переиграл Антипина и поразил уже пустые ворота. К слову, Кухарчук во время празднования гола посвятил забитый мяч своей маме, которая отмечала день рождения.

Открыв счет, «Ротор» не снизил давления и старался действовать первым номером. Вскоре удвоить преимущество мог Дмитрий Прищепа - его мощный выстрел из далека отразил Антипин. На исходе получаса игры еще один полузащитник хозяев Евгений Болотов совершил попытку отличиться. Но его дальний удар оказался совсем неточным. Вскоре травму получил Илья Кухарчук, который не смог продолжить игру. Его заменил нападающий Максим Турищев. Открыв счет, «Ротор» не снизил давления и старался действовать первым номером. Вскоре удвоить преимущество мог Дмитрий Прищепа - его мощный выстрел из далека отразил Антипин. На исходе получаса игры еще один полузащитник хозяев Евгений Болотов совершил попытку отличиться. Но его дальний удар оказался совсем неточным. Вскоре травму получил Илья Кухарчук, который не смог продолжить игру. Его заменил нападающий Максим Турищев.

Гости в первой половине практически не тревожили волгоградского голкипера Никиту Чагрова, а оборона сине-голубых грамотно ликвидировала все потенциальные угрозы у своих ворот. В итоге на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Ротора». Гости в первой половине практически не тревожили волгоградского голкипера Никиту Чагрова, а оборона сине-голубых грамотно ликвидировала все потенциальные угрозы у своих ворот. В итоге на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Ротора».

Второй тайм также прошел с преимуществом волгоградцев. На 55-й минуте Максим Турищев вышел на рандеву с Антипиным, однако голкипер оказался на месте и отразил опасный удар форварда. Но уже на 62-й минуте в ворота красноярского коллектива был пробит пенальти за игру рукой Михаила Тихонова в своей штрафной. К точке подошел Турищев, который хладнокровно исполнил 11-метровый и забил свой первый гол в составе «Ротора» в официальных встречах. Второй тайм также прошел с преимуществом волгоградцев. На 55-й минуте Максим Турищев вышел на рандеву с Антипиным, однако голкипер оказался на месте и отразил опасный удар форварда. Но уже на 62-й минуте в ворота красноярского коллектива был пробит пенальти за игру рукой Михаила Тихонова в своей штрафной. К точке подошел Турищев, который хладнокровно исполнил 11-метровый и забил свой первый гол в составе «Ротора» в официальных встречах.

На 69-й минуте подшефные Бояринцева довели счет до разгромного. Подачу с углового в исполнении Евгения Болотова в верховой борьбе замкнул защитник Александр Клещенко. Для автора третьего гола волгоградской команды этот мяч также стал первым в стане «Ротора». Комфортный счет означал, что сегодня игра явно удалась хозяевам, которых традиционно гнали вперед родные трибуны. На 69-й минуте подшефные Бояринцева довели счет до разгромного. Подачу с углового в исполнении Евгения Болотова в верховой борьбе замкнул защитник Александр Клещенко. Для автора третьего гола волгоградской команды этот мяч также стал первым в стане «Ротора». Комфортный счет означал, что сегодня игра явно удалась хозяевам, которых традиционно гнали вперед родные трибуны.

Уже в компенсированное время футболисты «Ротора» провели еще одну яркую атаку. Владислав Морозов после навеса с фланга с близкого расстояния пробил - с ударом справился вратарь. На добивании мог оформить дубль Максим Турищев, но форвард попал пяткой в штангу. Волгоградские поклонники расстроились из-за нереализованного момента, однако в целом у них оказалось гораздо больше поводов для радости и ликования вечером 4 мая. Болельщики были в полном восторге от игры и покидали трибуны, громко празднуя победу. Волгоградцы и в соцсетях не скупились на комплименты игрокам и тренерскому штабу. Уже в компенсированное время футболисты «Ротора» провели еще одну яркую атаку. Владислав Морозов после навеса с фланга с близкого расстояния пробил - с ударом справился вратарь. На добивании мог оформить дубль Максим Турищев, но форвард попал пяткой в штангу. Волгоградские поклонники расстроились из-за нереализованного момента, однако в целом у них оказалось гораздо больше поводов для радости и ликования вечером 4 мая. Болельщики были в полном восторге от игры и покидали трибуны, громко празднуя победу. Волгоградцы и в соцсетях не скупились на комплименты игрокам и тренерскому штабу.

Таким образом, «Ротор» разгромил «Енисей» со счетом 3:0, обогнал красноярскую команду в турнирной таблице и с 44 очками поднялся на восьмое место. Кроме того, сине-голубые в нынешнем сезоне впервые разгромили соперника в рамках Первой лиги, показав атакующую игру на «Волгоград Арене», по которой явно скучали болельщики нашей команды. В следующем туре 11 мая «Ротор» в Набережных Челнах встретится с местным «КАМАЗом». Таким образом, «Ротор» разгромил «Енисей» со счетом 3:0, обогнал красноярскую команду в турнирной таблице и с 44 очками поднялся на восьмое место. Кроме того, сине-голубые в нынешнем сезоне впервые разгромили соперника в рамках Первой лиги, показав атакующую игру на «Волгоград Арене», по которой явно скучали болельщики нашей команды. В следующем туре 11 мая «Ротор» в Набережных Челнах встретится с местным «КАМАЗом».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ФК «Енисей»/ t.me