



Ватерполисты волгоградского «Спартака» неудачно провели первые два матча финала Суперлиги. Красно-белые в серии за золотые медали до трех побед оба раза в гостях уступили действующему чемпиону страны - казанскому «КОС-Синтезу» со счетом 12:14 и 8:9, сообщает V102.RU.

Отметим, уже несколько сезонов подряд в финале главного отечественного турнира по водному поло встречаются «Спартак» и «КОС-Синтез», являющиеся принципиальными соперниками. В 2023 году титул завоевал волгоградский клуб, а спустя сезон коллектив из столицы Татарстана взял реванш и стал обладателем трофея. Поэтому практически всегда противостояния волгоградцев и казанцев проходят в зрелищной и бескомпромиссной борьбе. Интересными получились и два отчетных поединка финала текущего розыгрыша Суперлиги.

Хотя старт первого матча оказался для красно-белых обескураживающим. Хозяева отличились трижды подряд и к середине четверти убежали в отрыв. Затем подопечные Владимира Карабутова сократили отставание - забросил Константин Шейкин в большинстве, а следом поразил ворота Роман Усов. Но к первому перерыву «КОС-Синтез» все же удержал лидерство - 5:3.

Вторая восьмиминутка спартаковцам удалась уже куда лучше. Действующие вице-чемпионы страны отметились пятью попаданиями, авторами которых стали Михаил Иванков, Тимур Шайхутдинов дважды, Константин Шейкин и Василий Еськов. Ватерполисты из Татарстана всего однажды огорчили голкипера красно-белых Петра Федотова на данном отрезке. На большой перерыв «Спартак» ушел с преимуществом - 8:6.





Третий период хозяева оставили за собой по итогам голевой перестрелки - 4:2. Соответственно, к заключительной четверти счет был равным - 10:10. В последней восьмиминутке Шейкин вывел гостей вперед, однако затем казанская команда сравняла и перехватила инициативу, завершив напряженный поединок в свою пользу - 14:12.

Во втором матче казанцы снова стартовали уверенно, поразив ворота дважды подряд. При этом по итогам первого периода спартаковцы догнали соперников. После дубля Сергея Буланаева был оформлен паритет - 3:3. В следующем отрезке команды забросили единственный раз на двоих - отличился волгоградский ватерполист Артем Жабкин. Третью четверть «КОС-Синтез» выиграл со счетом 4:3 и догнал оппонентов. В заключительном периоде хозяева вышли вперед, на что точным броском ответил Сергей Буланаев. К сожалению, за секунду до финальной сирены казанский спортсмен Иван Васильев принес повторную викторию своему коллективу - 9:8.





Таким образом, в финальной серии до трех побед «КОС-Синтез» ведет со счетом 2:0. Следующий матч в рамках решающего противостояния Суперлиги пройдет в волгоградском бассейне на Семи ветрах 16 мая.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев