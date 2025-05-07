Волгоградцы высадили 80 деревьев в память о защитниках Сталинграда

В Дзержинском районе Волгограда в преддверии 80-летия Великой Победы высадили 80 деревьев в память о героических защитниках Сталинграда. Как сообщили V102.RU в областной думе, саженцы яблони, черемухи и клена теперь украшают зеленую зону улицы 8-й Воздушной армии, которая находится в двух километрах от Мамаева кургана.





Посадка деревьев прошла в рамках завершающего этапа эколого-патриотической акции «Сад Памяти», участие в которой приняли представители Экологического совета при Волгоградской областной думе, парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды под председательством Ирины Соловьевой совместно с представителями исполнительной власти, надзорных ведомств, научного сообщества, общественниками и молодежью.

По словам Ирины Соловьевой, проведение акции в год 80-летия Великой Победы имеет особый патриотический смысл.





- Всего несколько километров отделяет улицу имени 8-й Воздушной армии от главной высоты России, за которую героически сражались защитники непокоренного Сталинграда. Сегодня здесь растут новые красивые жилые микрорайоны, строятся школы и детские сады, зеленеют парки и скверы. А в 1942-1943 годах тут рвались снаряды, шли ожесточенные бои и каждый сантиметр земли был полит кровью солдат и офицеров советской армии. Высаженные сегодня деревья – это зеленые памятники их подвигу, мужеству, любви к Родине, которую павшие герои завещали беречь нам, своим потомкам. И не только беречь, но и приумножать ее богатства, главными из которых являются природные ресурсы, - сказала парламентарий.

Руководство региона, как отметила Ирина Соловьева, уделяет этому вопросу большое внимание. В Волгоградской области реализуются проекты по реабилитации и сохранению водных объектов, по снижению негативного воздействия на окружающую среду и экологическому просвещению населения в целях формирования уважительного отношения молодого поколения к природному потенциалу нашей страны.





С 2020 года Волгоградская область является активным участником эколого-патриотической акции «Сад Памяти», организованной по поручению президента России Владимира Путина. Эта акция входит в перечень мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» (с 2025 года – нацпроекта «Экологическое благополучие»), целью которой является высадка 27 миллионов новых деревьев по всей стране в память о павших защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Ирина Соловьева в рамках финального этапа акции высадила яблоню, посвятив ее подвигу своего дедушки – участника Великой Отечественной войны Петра Семеновича Соловьева. От лица депутатов Волгоградской областной думы парламентарий также поздравила участников мероприятия с наступающим днем Великой Победы.





В Волгоградской области в рамках акции «Сад Памяти» с момента ее проведения высажено уже свыше 4,7 миллиона саженцев различных пород, включая сосну, акацию, вяз, ясень и другие виды, выращенные в питомниках региона и хорошо адаптированные к местному климату. Общая площадь высадки деревьев составила порядка 1500 га. В 2025 году в Волгоградской области в ходе этой акции появилось уже свыше миллиона саженцев.

Фото: Волгоградской областной думы